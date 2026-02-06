Córdoba avanza en la coordinación operativa de L’Étape Argentina by Tour de France 2026

El Gobierno provincial reunió a intendentes y jefes comunales de las localidades del recorrido para ajustar la planificación territorial, logística y de seguridad de uno de los eventos ciclísticos amateurs más importantes del calendario internacional, que aún cuenta con 500 cupos disponibles.

El Gobierno de la Provincia de Córdoba llevó adelante una reunión de trabajo con intendentes y jefes comunales de las localidades que integrarán el recorrido de L’Étape Argentina by Tour de France 2026, con el objetivo de avanzar en la coordinación territorial, logística y de seguridad de uno de los eventos deportivos internacionales más importantes que tendrá la provincia.

El encuentro, desarrollado en el Centro Cívico, reunió a autoridades provinciales y equipos técnicos de Bialet Massé, Casa Grande, Córdoba capital, Cosquín, La Calera, La Falda, Malagueño, Mendiolaza, Río Ceballos, San Roque, Santa María de Punilla, Unquillo y Valle Hermoso, localidades que forman parte del trazado de la competencia y que tendrán un rol clave en el operativo.

Durante la reunión se abordaron los principales ejes organizativos del evento: la planificación del recorrido, los horarios de paso por cada localidad, los cortes y desvíos de tránsito, el dispositivo de seguridad y sanitario, y las acciones conjuntas entre la Provincia y los gobiernos locales para garantizar el normal desarrollo de la prueba.

Trabajo conjunto, planificación territorial y economía naranja

El ministro de Vinculación y Gestión Institucional, Miguel Siciliano, destacó el valor de la economía naranja como generadora de desarrollo vinculado a la hotelería, la gastronomía, la cultura, el esparcimiento y el deporte.

“Esto significa trabajo para miles de cordobeses y un fuerte impacto en el turismo, la hotelería, la gastronomía y toda la economía vinculada al deporte, además de un trabajo articulado entre la Provincia y los municipios para que el evento se desarrolle en todo el territorio”, remarcó.

El funcionario subrayó que la llegada del formato Tour de France a Córdoba es resultado de un proceso sostenido: fue la provincia elegida por sus rutas, su infraestructura, sus servicios y por la preparación alcanzada para organizar eventos de gran escala.

En la misma línea, el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, destacó el orgullo que representa para Córdoba ser sede de una competencia de esta magnitud e instó a los gobiernos locales a involucrarse activamente en la organización: “Junto a la organización y a las áreas del Gobierno provincial trabajamos con cada municipio y comuna en una planificación que garantice el éxito del evento. Para eso debemos trabajar juntos, con nuestros mejores recursos, con profesionalismo y una buena comunicación”.

Calvo remarcó además el impacto económico y turístico que genera la prueba: “Nuestro gobernador Martín Llaryora tiene muy en claro que impulsar la economía naranja es alimentar la economía local. En un evento que solo se realiza en 23 países, que Córdoba haya sido elegida es un reconocimiento a la infraestructura vial que tenemos y a la experiencia en la organización de grandes eventos”.

Por su parte, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, Agustín Calleri, puso el foco en el aspecto deportivo y en las condiciones que ofrece la provincia para albergar una competencia de este nivel. Señaló que la buena impresión que se llevaron los representantes del Tour al recorrer Córdoba habla de la infraestructura disponible y del trabajo realizado en los últimos años.

Calleri resaltó también la importancia del recorrido y del trabajo conjunto con las localidades por donde pasará la carrera: más de 2.000 participantes transitarán distintos puntos del interior provincial, por lo que se busca que cada comunidad se sienta parte del evento y pueda mostrar su identidad.

Seguridad y organización de grandes eventos

En relación con el operativo de seguridad, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, anticipó que la competencia implicará un importante despliegue de recursos humanos y logísticos, especialmente en los tramos donde se producirán cortes prolongados de rutas.

“Vamos a necesitar un trabajo muy coordinado con los municipios y comunas. El compromiso de cada intendente es clave para ordenar el tránsito, asistir a la comunidad y garantizar que la carrera se desarrolle de manera segura”, sostuvo.

L’Étape Argentina by Tour de France 2026 se disputará el domingo 22 de marzo, con largada y llegada en el Estadio Mario Alberto Kempes, y contará con dos recorridos: una Ruta Larga de 134 kilómetros y una Ruta Corta de 64 kilómetros, atravesando rutas y caminos emblemáticos del Valle de Punilla y de otras localidades del interior provincial.

La competencia se desarrollará, además, en un fin de semana destacado para el ciclismo nacional, ya que coincidirá con la realización del Campeonato Argentino de Ruta, reforzando el posicionamiento de Córdoba como sede de grandes eventos deportivos.

Las inscripciones continúan abiertas y aún quedan 500 cupos disponibles para ciclistas de todo el país y del exterior, que podrán ser parte de una experiencia única inspirada en la mística del Tour de France y en el paisaje cordobés.