Córdoba amplía el Fondo de Inclusión Social para Personas con Discapacidad con una inversión de $4.500 millones

El apoyo provincial busca promover la autonomía, la capacitación y el desempeño laboral y social de las personas con discapacidad. “Frente a la incertidumbre de muchos proyectos que hoy no saben si podrán financiarse, hemos decidido adelantar el fondeo para este año”, dijo Llaryora.

El gobernador Martín Llaryora anunció este lunes la ampliación del Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad con una inversión de 4.500 millones de pesos para el presente año.

Con la apertura de nuevas líneas de apoyo económico se busca reemplazar el paradigma de la dependencia de las personas con discapacidad por el de la autonomía, favoreciendo la capacitación y el desempeño laboral y social.

En el salón auditorio del Centro Cívico, ante representantes de unas 200 instituciones que trabajan con personas con discapacidad, Llaryora ratificó el compromiso del Gobierno provincial con el sector en contexto socioeconómico nacional crítico.

“Frente a la incertidumbre de muchos proyectos que hoy no saben si podrán financiarse, hemos decidido adelantar el fondeo para este año”, dijo Llaryora, y agregó que esta medida busca promover la igualdad y la inclusión en Córdoba.

El gobernador remarcó que esta decisión, como también la de aumentar el presupuesto en salud, el mantenimiento del Boleto Estudiantil y la extensión del alcance del programa Paicor, se basa en la profunda convicción del rol del Estado y la voluntad de un gobierno de obrar con el corazón.

En otro tramo de su mensaje, reconoció el compromiso de las familias y las organizaciones por no bajar los brazos y luchar por los derechos de sus hijos e hijas.

“Quiero agradecer a cada una de las instituciones por su lucha. Cada una de ellas surgió del reconocimiento de una necesidad. Fueron padres y madres que no se quedaron en sus casas; el amor los llevó a superar la adversidad y a buscar alternativas para mejorar la condición de sus hijos y de todos aquellos con discapacidad”, indicó.

Por su parte, la secretaria General de Salud y Desarrollo Humano, Liliana Montero, compartió algunos datos del impacto y la ejecución presupuestaria del Fondo provincial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, que fue creado por la ley 10.928 para ser implementado en la actual gestión dando lugar así a una política pública que año a año incrementa su presupuesto.

“La existencia de este fondo es una decisión política del gobernador sobre cómo entendemos las políticas de discapacidad», afirmó Montero.

La funcionaria detalló que en 2024, la inversión alcanzó los 1350 millones de pesos y se financiaron 165 iniciativas y emprendimientos.

En 2025, el mencionado fondo se amplió a 3.500 millones de pesos.

A través de la línea “Fortalecer” se apoyaron económicamente proyectos de instituciones y gobiernos locales, en su mayoría orientados a la inclusión laboral.

“Creemos firmemente que sin el Estado no se puede, pero que con el Estado solo no alcanza. Estamos convencidos de que es imprescindible el brazo extendido del Estado, y ese brazo son las instituciones. Venimos acompañando a más de 350 entidades; para nosotros sería imposible llegar a cada rincón de nuestra querida provincia si no fuera de su mano”, agregó Montero.

Los aportes están destinados a fortalecer la inclusión social y laboral. Por caso, el año pasado los proyectos vinculados a la inclusión laboral alcanzaron el 72% del total. “Pensamos en la discapacidad integrada al sistema productivo de la provincia y no como mera asistencia”, subrayó.

Luego, detalló que el 45% del fondo fue ejecutado en el interior de la provincia y el 55% en la Capital, lo cual evidencia el alcance federal y la distribución equitativa de los recursos. Además, el 80% de estos aportes fueron hacia instituciones de la sociedad civil.

Paralelamente, en 2025 se instrumentó también un fortalecimiento alimentario por un valor total de 168 millones de pesos, para garantizar el servicio de almuerzo y de desayuno o merienda en instituciones de doble jornada que habían visto disminuidos sus ingresos por la crisis del sector.

“Este acompañamiento es una decisión ética además de una política pública”, concluyó Montero.

También participó del acto el ministro de Vinculación Comunitaria, Miguel Siciliano.

En primera persona

Distintas instituciones que vienen trabajando con apoyo del Fondo provincial de inclusión subieron al escenario para compartir su experiencia.

Es el caso de Nicolás Bizzarri, el presidente de la asociación civil Botines de Acero, en Villa María, quien contó que llevan adelante un proyecto para personas que se movilizan en silla de ruedas y tienen una discapacidad motriz severa.

«Este programa provincial es muy importante porque nos permitió entrar en la competencia a nivel nacional, ya que pudimos adquirir equipamiento y las sillas de ruedas específicas con las que podemos participar en una condición de igualdad ante las personas que no tienen discapacidad», señaló.

Inés Heredia, presidenta de la Fundación Corazones de Luz, explicó que esa organización está integrada por mamás con hijos con discapacidad y «trabaja con un puente de ayuda. Tenemos nuestra panadería, nuestra cafetería, nuestro taller de costura y también ahora nuestra fábrica de pastas».

«Quiero -continuó- agradecer mucho porque nos pusieron el oído, nos escucharon a nosotras las mamás y nos ayudaron”.

Belén Frías, integrante de la Fundación Arco que se dedica a la educación inclusiva, aseguró que el acompañamiento del Gobierno supera la mera cuestión económica.

«Tiene que ver no sólo con fortalecer los nuevos proyectos que ya venimos llevando adelante hace años en nuestras instituciones, sino también sabernos acompañados y escuchados», dijo.

Nadir Ladu, líder del Cuarteto Inclusivo, manifestó que su banda ha experimentado la satisfacción de lograr el reconocimiento de muchos sectores de la sociedad .

«Tenemos chicos con síndrome de down, chicos ciegos y otros con distintas discapacidades y estamos tratando de mostrar que se puede trabajar en conjunto”, señaló.

Y agregó: “Lo que se está anunciando es importante porque prueba que el gobierno no le suelta la mano a la gente con discapacidad en este momento en que Nación está haciendo todo lo contrario».

Cómo aplicar para el Fondo de Inclusión

Para acceder al financiamiento los proyectos deben presentarse a través de un formulario único, que será analizado por un comité evaluador que integran también la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Provincial de Córdoba. Es requisito para las instituciones contar con personería jurídica vigente (inscripción en IPJ).

Para mayor información o solicitar el formulario, llamar los teléfonos (0351) 3028929 – (0351) 347-9527 o comunicarse vía mail a la casilla: [email protected]

El Fondo Provincial de Inclusión Social para Personas con Discapacidad es una política de Estado creada mediante la Ley N.º 10.928. Su objetivo principal es financiar proyectos que promuevan la autonomía, el desarrollo y la participación plena de las personas con discapacidad.