Córdoba activa su agenda de “Festejos Cuidados” en la previa al inicio del ciclo lectivo 2026

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba dispuso una propuesta integral destinada a acompañar a estudiantes y familias en los festejos cuidados, del Último Primer Día (UPD). La iniciativa abarca la difusión de mensajes preventivos a través de redes sociales, la realización de campañas en las escuelas, encuentros con centros de estudiantes y la colaboración con organismos de seguridad. El objetivo es fomentar celebraciones que se desarrollen en un ambiente de respeto, alegría y cuidado.

El Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba inició en el mes de febrero una agenda de acciones orientadas a acompañar a escuelas, estudiantes y familias durante los festejos del Último Primer Día (UPD), una fecha significativa para quienes transitan su último año de la escuela secundaria.

Las actividades comenzaron con el lanzamiento de videos con información preventiva en Instagram dirigidos a estudiantes y sus familias. En paralelo, se puso en marcha una nueva edición de la campaña “Festejos Cuidados”, que estará presente en todas las escuelas secundarias mediante afiches y recomendaciones destinadas a estudiantes, familias y docentes.

Desde la Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Educación Superior se refuerza la importancia del acompañamiento familiar durante estas celebraciones. La Secretaria Claudia Maine, expresó: “Queremos que los estudiantes celebren el cierre de su escolaridad y se diviertan, pero de un modo cuidado para todos. La presencia adulta y el diálogo previo en casa son los mejores aliados para que el festejo sea un buen recuerdo y no un problema de salud o convivencia.”

Por su parte, José Castellano, director general de Bienestar Educativo, señaló: “Promover festejos cuidados es una forma concreta de acompañar a nuestros estudiantes en un momento significativo de sus trayectorias. Cuidarse entre pares y contar con adultos presentes fortalece los vínculos y garantiza celebraciones seguras.”

En este contexto, se resalta el papel activo de las familias en la organización del UPD, fomentando acuerdos de respeto entre los pares, hacia los adultos y en relación con el mobiliario del espacio público. Además, se promueve la creación de redes comunitarias de cuidado que acompañen el festejo antes, durante y después de su celebración.

La agenda elaborada por el Programa Cuidados y Prevención de los Consumos, que depende de la Subdirección de Entornos Educativos Saludables, continuará durante la semana del 18 de febrero con encuentros junto a centros de estudiantes.

En estos espacios se dialogará sobre las estrategias de organización para el UPD y se reflexionará sobre la importancia del autocuidado y el cuidado mutuo entre pares.

Además, se compartirán experiencias escolares a través de podcasts y contenidos audiovisuales en redes sociales.

La propuesta también incluye acciones preventivas en la vía pública. Durante la última semana de febrero, se llevarán a cabo reuniones de coordinación con la Policía de la Provincia, la Guardia Urbana, el área de Espectáculos Públicos de la Municipalidad de Córdoba y las Coordinaciones Locales de Educación del interior provincial.

El objetivo es establecer una presencia en los puntos de encuentro juvenil y garantizar condiciones seguras para el desarrollo de los festejos.

Desde la Dirección General de Bienestar Educativo, se invita a toda la comunidad, especialmente a los adultos referentes significativos, a sumarse a esta cultura del cuidado, asegurando así que el ciclo lectivo 2026 comience de la mejor manera posible.

Los interesados pueden ingresar a http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC-CBA/publicaciones/2019/UPD-25-06.pdf

Último Primer Día. Programa Cuidados y Prevención de los Consumos en la Escuela: https://www.instagram.com/reel/DUss-57kVFD/

Último Primer Día. Secretaria de Coordinación Territorial, Dirección de Seguridad de Escuelas. https://drive.google.com/file/d/1vC2h10jjtqvV2D-TvXBEdKB01SzYIU16/view?usp=drive_link

Recomendaciones para familias en relación a UPD. Programa Cuidados y Prevención de los Consumos en la Escuela.

https://drive.google.com/drive/folders/1jrO2ljGpbRXhHEyvFw_70HTXGXzUFvJ7