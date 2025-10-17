Convocatoria 2026: el Instituto Especial Mariette Lydis busca profesionales para su equipo institucional

La institución abrió la recepción de currículums para cubrir cargos en su plantel 2026. Se requiere título registrado en la Junta de Clasificación de Córdoba y experiencia en discapacidad. Postulaciones por mail o de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00, en Cassaffousth 85.

El Instituto Especial Mariette Lydis convoca a profesionales interesados en integrar su equipo institucional 2026 a presentar currículum vitae. La búsqueda se orienta a perfiles con experiencia de trabajo con personas con discapacidad y título registrado en la Junta de Clasificación de la provincia de Córdoba.

Perfiles requeridos

Profesores/as de Educación Especial.

Psicopedagoga.

Lic. en Trabajo Social con experiencia en: armado de expedientes y prestaciones para personas con discapacidad, trabajo con niños y jóvenes con discapacidad y abordaje familiar , articulación en red con instituciones locales, provinciales y/o nacionales.

con experiencia en:

Postulación

Las y los interesados pueden enviar su CV a [email protected] o presentarlo personalmente en Cassaffousth 85, de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00.

La institución destacó que la convocatoria apunta a fortalecer un equipo interdisciplinario con foco en la inclusión, la intervención integral y el trabajo territorial en red.