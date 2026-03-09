Convocan a una protesta en Tribunales contra la domiciliaria del policía acusado por la muerte de Diego Pérez

Familiares y allegados del joven que murió tras un choque en Villa Carlos Paz llamaron a concentrarse este martes 10 de marzo frente a Tribunales, luego de conocer que el efectivo policial Fernando Reynoso recuperó la libertad bajo prisión domiciliaria con tobillera electrónica. La familia reclama que se mantenga la imputación por homicidio simple con dolo eventual y que el caso llegue a juicio.

Familiares de Diego Pérez, el joven de 25 años que murió tras un choque ocurrido el 18 de octubre de 2025 en Villa Carlos Paz, convocaron a una concentración frente a Tribunales para este martes 10 de marzo. La protesta surgió luego de que tomaran conocimiento de que el policía Fernando Reynoso, imputado en la causa, pasó a cumplir prisión domiciliaria con tobillera electrónica por decisión de la Cámara de Acusación.

La convocatoria está prevista para las 10 de la mañana y apunta a expresar el rechazo de la familia a la medida judicial. El planteo se da en el marco de la apelación presentada por la defensa contra la prisión preventiva que había dispuesto el fiscal del Segundo Turno de Villa Carlos Paz, Ricardo Mazzuchi, quien investiga el caso.

El reclamo de la familia

Para los allegados de Diego, el cambio en la situación procesal de Reynoso representa una señal preocupante. Insisten en que el efectivo debe ser juzgado con la carátula de homicidio simple con dolo eventual y rechazan cualquier posibilidad de una reducción en la imputación.

En ese sentido, remarcan que lo ocurrido no puede ser entendido como un accidente de tránsito, sino como un hecho con responsabilidad penal agravada por las circunstancias en las que se produjo. “No fue un accidente. Fue un asesinato, y merece verdad, responsabilidad y condena”, sostienen de manera insistente.

La familia también intenta que el reclamo exceda el caso puntual y se transforme en una demanda más amplia contra la impunidad en hechos viales graves.

Cómo fue el hecho

El siniestro se produjo el 18 de octubre de 2025 en la intersección de las avenidas San Martín y Vélez Sarsfield, en Villa Carlos Paz. Según la reconstrucción del expediente, el Volkswagen Gol Power que conducía Diego Pérez, cuando doblaba hacia Vélez Sarsfield, fue embestido de costado por un Gol Trend guiado por Reynoso.

El impacto provocó el vuelco del vehículo y le causó heridas gravísimas al joven, que murió poco después en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

En la causa, Fernando Reynoso, de 24 años, es el único imputado. La acusación en su contra es por homicidio simple con dolo eventual. La familia sostiene además que el policía manejaba alcoholizado al momento del hecho, y que esa circunstancia refuerza el planteo de que asumió conscientemente un riesgo extremo.

“¿Cómo puede esperar el juicio en su casa?”

Uno de los pronunciamientos públicos más duros fue el de Juan Gabriel Pérez, primo de la víctima, quien cuestionó con dureza la resolución judicial que habilitó la domiciliaria.

En su publicación, planteó que, si la causa fue agravada a homicidio con dolo eventual precisamente porque hubo conciencia del riesgo, resulta contradictorio que ahora se considere que el imputado puede esperar el juicio en su casa. También advirtió sobre el mensaje que, a su entender, transmite esa decisión a la sociedad y a la propia familia de la víctima.

“La vida de Diego no vuelve más. Nuestra familia convive todos los días con un dolor que no termina nunca. Hoy sentimos que la justicia está enviando un mensaje muy preocupante”, expresó.

En el mismo texto, agregó otra pregunta dirigida al sistema judicial: “¿Se goza de poder cuando hay un uniforme de por medio?”, al cuestionar que quien —según la familia— destruyó una familia entera pueda transitar el proceso con un beneficio que Diego ya no tendrá nunca.

Con la movilización prevista para este martes, los familiares buscarán volver a poner el caso en el centro de la escena pública y presionar para que no se modifique la imputación ni se debilite el camino hacia un juicio oral.