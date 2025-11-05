Conmemorarán los 20 años del hallazgo del gliptodonte en el Parque Estancia La Quinta

Previo a la “Noche de los Museos”, se realizará una charla conmemorativa sobre el hallazgo del gliptodonte en Villa Carlos Paz, una pieza clave del patrimonio histórico local.

En el marco de las actividades previas a la Noche de los Museos, el Parque Estancia La Quinta realizará este viernes 7 de noviembre a las 18:30, en la Sala Font, una charla conmemorativa por los 20 años del descubrimiento del gliptodonte, uno de los hallazgos paleontológicos más significativos de la ciudad.

La propuesta, titulada “¡Yo conocí al Glipto!”, busca rescatar la memoria de aquel hallazgo que marcó un hito en el conocimiento científico y patrimonial de Villa Carlos Paz.

El fósil que actualmente se expone fue hallado en 2005 por albañiles mientras excavaban un pozo en una vivienda de barrio Playas de Oro. Se estima que el animal, similar a una “mulita” pero más grande, habría habitado la región hace unos 15 mil años.

Los restos del “Glyptodon reticulatus” corresponden a la coraza y a la cadera del animal que habría tenido 1,6 metro de largo, con un caparazón de 1,20 metro de diámetro.

Invitado por las guías del parque, el profesor Jorge Etchevarne participará con una intervención especial en la que repasará los detalles del descubrimiento de otro fósil de gliptodonde en 1928. Etchevarne, que realizó publicaciones sobre el tema en años anteriores, subrayó la importancia de difundir este hecho “bastante desconocido para la comunidad, a pesar de su relevancia científica y cultural”.

El fósil del gliptodonte constituye la pieza más importante del museo del Parque Estancia La Quinta, que también alberga fotografías históricas y algunos otros materiales vinculados al patrimonio natural y arqueológico de la región.