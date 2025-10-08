Conicet transmite en vivo la búsqueda de fósiles de dinosaurios en la Patagonia

Científicos del CONICET transmiten en directo la búsqueda de fósiles desde un yacimiento en Río Negro, donde intentan recuperar el esqueleto de un depredador que habitó la región hace 70 millones de años.

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) lleva adelante una nueva travesía paleontológica en la estepa patagónica, con transmisión en vivo desde un sitio cercano a General Roca (Río Negro). La expedición, denominada Expedición Cretácica I – 2025, busca acercar al público el trabajo científico en tiempo real y reanudar excavaciones que podrían revelar nuevas piezas de un dinosaurio único en el país.

La tarea comenzó el 28 de septiembre y se extenderá hasta el 15 de octubre, con el objetivo de retomar las tareas en el mismo yacimiento donde el año pasado el equipo halló la garra del Bonapartenykus ultimus, un dinosaurio terópodo nunca antes registrado en Argentina. Esta temporada, los investigadores intentarán recuperar el resto del esqueleto para reconstruir a este misterioso depredador que habitó la región hace unos 70 millones de años, poco antes del impacto del meteorito que marcó el fin de la era de los grandes reptiles.

La campaña busca abrir una nueva etapa en la divulgación científica: hasta el 10 de octubre, el público puede seguir las excavaciones en vivo a través de los canales de YouTube (@paleocueva_lacev) e Instagram (@paleocueva.lacev), en dos franjas horarias —de 11:00 a 12:30 y de 17:00 a 18:30—, con transmisión directa desde el terreno. Las imágenes muestran el proceso completo de excavación, la limpieza de los fósiles y el trabajo conjunto del equipo para liberar los restos de roca.

El proyecto es liderado por el Laboratorio de Anatomía Comparada y Evolución de los Vertebrados (LACEV), dependiente del CONICET y el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, en colaboración con la Fundación Félix de Azara y National Geographic. La iniciativa apunta a acercar la paleontología a la sociedad, transparentando el trabajo de campo y mostrando cómo se desarrollan las investigaciones que dan forma a la historia natural del país.

Esta experiencia continúa el camino iniciado con las transmisiones submarinas del CONICET, que meses atrás mostraron en vivo la exploración del Cañón de Mar del Plata. Ahora, el enfoque se traslada de las profundidades del océano al árido paisaje rionegrino, con el mismo propósito: compartir conocimiento y despertar vocaciones científicas entre las nuevas generaciones.