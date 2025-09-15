Confirman el horario de la tercera Marcha Federal Universitaria en Córdoba

La movilización será este miércoles 17 de septiembre y coincidirá con el inicio del debate en el Congreso sobre el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario.

La Universidad Nacional de Córdoba (UNC) confirmó este lunes el horario de la tercera Marcha Federal Universitaria, que se realizará este miércoles 17 de septiembre en defensa de la educación pública y en reclamo por la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente vetada por el presidente Javier Milei.

La decisión se tomó en una reunión encabezada por el rector Jhon Boretto, junto a representantes de los gremios docentes y no docentes, la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas.

Horarios de la movilización en Córdoba

13.00: concentración en el Monumento de la Reforma

concentración en el 14.00: inicio de la marcha

inicio de la marcha 15.30: acto central en Yrigoyen y Obispo Trejo

La convocatoria forma parte de una acción conjunta impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que agrupa a todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

Un reclamo nacional en defensa de la educación pública

La fecha elegida no es casual: ese mismo miércoles, el Congreso nacional comenzará a debatir los vetos presidenciales a varias leyes aprobadas por el Parlamento, entre ellas la de financiamiento universitario.

Desde la UNC llamaron a toda la comunidad universitaria y a la sociedad en general a sumarse a la movilización, que buscará visibilizar el reclamo por el restablecimiento de esa norma.

Mientras tanto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) difundió un video en el que un grupo de estudiantes convoca a marchar ese mismo día a las 17.00 en Capital Federal, en defensa de la educación pública y de la ley vetada por el Poder Ejecutivo.