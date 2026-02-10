Condenaron a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

La Justicia chaqueña impuso la máxima pena a César Sena y a sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, en un caso que se convirtió en símbolo de la lucha contra la violencia de género en el país.

La Justicia de Chaco condenó este martes a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, la joven de 28 años asesinada tras desaparecer el 2 de junio de 2023 en Resistencia.

La sentencia fue leída en una audiencia virtual encabezada por la jueza Dolly Fernández, a cargo del tribunal técnico. Los condenados siguieron la lectura desde sus lugares de detención, mientras en las afueras de la Cámara Segunda en lo Criminal se realizaba una movilización encabezada por familiares, organizaciones feministas y vecinos.

Según el fallo, César Sena recibió la máxima pena como autor del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Sus padres, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, fueron considerados partícipes primarios del mismo delito y también deberán cumplir prisión perpetua en un establecimiento del servicio penitenciario chaqueño.

Condenas para los encubridores

En la misma resolución, el tribunal fijó penas para los colaboradores acusados de encubrimiento del crimen. Gustavo Obregón fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión efectiva por encubrimiento agravado; Fabiana González recibió 5 años de prisión efectiva por el mismo delito; y Gustavo Melgarejo fue sentenciado a 2 años y 10 meses de prisión en suspenso por encubrimiento simple, con condiciones de conducta.

De este modo, el fallo de Fernández concreta las penas luego del veredicto del jurado popular que, en noviembre de 2025, había declarado culpables a los Sena por el femicidio de Cecilia y responsabilizado a Obregón, González y Melgarejo por distintas formas de encubrimiento.

Un caso que sacudió a Chaco y al país

Cecilia fue vista por última vez el 2 de junio de 2023 cuando ingresó, captada por cámaras de seguridad, a una vivienda vinculada a la familia Sena en las afueras de Resistencia. Nunca se la volvió a ver con vida. La investigación judicial reconstruyó que fue asesinada, desmembrada y que sus restos fueron incinerados y dispersados en distintos puntos cercanos a la propiedad, a partir de rastros óseos y pericias de ADN.

El caso expuso también la trama de poder político y social construida durante años por Emerenciano Sena y Marcela Acuña, referentes piqueteros con fuerte incidencia territorial y vínculos con la administración provincial chaqueña. Ese contexto convirtió el femicidio en uno de los procesos judiciales más relevantes de los últimos años en la provincia, con impacto nacional y atención de organismos de derechos humanos.

La reacción de la familia de Cecilia

Tras conocerse las penas, Gloria Romero, madre de Cecilia, expresó alivio pero remarcó que el proceso judicial todavía no concluye. Definió la sentencia como “un pasito más” y sostuvo que los responsables del crimen “perdieron la humanidad”, al tiempo que recordó que el fallo deberá quedar firme en instancias superiores.

Las organizaciones que acompañan el caso destacaron que la condena a prisión perpetua para el clan Sena y las penas para los encubridores representan un mensaje fuerte frente a los femicidios y a las redes de poder que muchas veces dificultan el acceso a justicia de las víctimas y sus familias.