Con gol de Lo Celso, Argentina derrotó a Venezuela en Miami

Gol a los 31’ en el Hard Rock Stadium y ensayo con control de trámite.
En el Hard Rock Stadium y en un amistoso de la Selección, Argentina superó 1 a 0 a Venezuela este viernes, en un test de preparación sin puntos en disputa.
El único tanto llegó a los 31’: Giovani Lo Celso apareció de frente al arco y colocó el 1-0 que terminaría siendo decisivo.
No hubo expulsiones ni incidencias de VAR que modificaran el desarrollo. Argentina manejó la pelota, generó más situaciones y sostuvo la ventaja sin sobresaltos; Venezuela se apoyó en su orden y buscó lastimar de contra, pero le faltó peso en el área.
Cierre con lectura positiva para la Albiceleste: control de juego, arco en cero y minutos de rodaje para variantes de cara a lo que viene.
Próximo partido
- Argentina vs Puerto Rico, martes 14 a las 21:00 (hora Argentina).