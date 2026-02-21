Con gol agónico, Instituto venció 2-1 a Atlético Tucumán y estiró su levantada

La Gloria se impuso este viernes en el Monumental con un penal de Alex Luna y un gol agónico de Giuliano Cerato. El Decano lo había empatado en el arranque del segundo tiempo con Carlos Abeldaño, pero Instituto lo fue a buscar hasta el final y se quedó con tres puntos clave.

Instituto volvió a dar una muestra de carácter en Alta Córdoba y derrotó 2-1 a Atlético Tucumán este viernes, por la fecha 6 del Torneo Apertura. En un partido intenso y con clima caliente, el equipo de Diego Flores pegó primero, sufrió el empate en el inicio del complemento y terminó encontrando el triunfo en tiempo de descuento, para desatar el festejo en el Monumental.

El primer golpe llegó a los 34 del primer tiempo: Alex Luna abrió el marcador de penal y puso arriba a la Gloria, que en esa etapa logró sostener el orden y manejar el trámite con una ventaja corta, pero valiosa.

Sin embargo, Atlético Tucumán salió con otra energía al segundo tiempo y encontró el 1-1 rápido: a los 4 del complemento, Carlos Abeldaño marcó el empate y volvió a emparejar un encuentro que, desde ahí, se jugó con nervio, fricción y un ida y vuelta creciente.

Con el correr de los minutos, Instituto insistió más, empujó con cambios y sostuvo la presión buscando el desnivel. Y el premio llegó sobre la hora: en tiempo de descuento, Giuliano Cerato apareció para definir y sellar el 2-1 que dejó al estadio explotado y a la Gloria con un triunfo de esos que se recuerdan por el momento y por el desahogo.

Con esta victoria, Instituto suma confianza y confirma una levantada en casa, mientras Atlético Tucumán se vuelve con las manos vacías después de haber reaccionado a tiempo pero sin poder sostener el punto hasta el cierre.

En la próxima fecha, Instituto visitará a San Lorenzo este martes a las 19.15, mientras que Atlético Tucumán jugará ante Belgrano este martes a las 21.30.