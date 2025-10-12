Con autoridad, Argentina derrotó 2 a 0 a México y es semifinalista del Mundial Sub 20

Con goles de Carrizo y Silvetti, la Selección Sub 20 ganó 2-0 y se metió entre los cuatro mejores del certamen juvenil.

En el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos y por los cuartos de final del Mundial Sub 20, Argentina derrotó a México 2 a 0 este sábado, asegurando su pase a las semifinales del torneo.

El primer gol llegó temprano: Maher Carrizo abrió el marcador a los 9’, tras una precisa combinación ofensiva. En el complemento, a los 56’, Mateo Silvetti amplió la ventaja con un remate cruzado que liquidó el partido.

Sobre el final, el árbitro expulsó a Tahiel Jiménez por un codazo sin pelota, tras revisión del VAR. Más allá de esa incidencia, el conjunto argentino dominó el juego con autoridad, controló el ritmo y se mostró sólido tanto en defensa como en ataque.

La victoria consolida a la Albiceleste como una de las grandes candidatas al título, con un funcionamiento cada vez más equilibrado y jugadores en alto nivel.

Próximo partido