Con amplia mayoría, Diputados rechazó el veto presidencial a la ley de discapacidad

Con un contundente resultado de 172 votos a favor, 73 en contra y 2 abstenciones, la Cámara de Diputados dio un paso clave al rechazar el veto presidencial a la ley que declara emergencia en discapacidad hasta diciembre de 2027. La iniciativa ahora deberá pasar al Senado para su aprobación definitiva.

En una sesión decisiva, la oposición logró este miércoles revertir el veto de Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad, sumando los dos tercios necesarios en Diputados para insistir en su sanción. La norma, que fue aprobada en julio, implicaba actualizar prestaciones, crear una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo y fortalecer la asistencia a personas con discapacidad.

Durante los primeros minutos de la sesión, el Congreso alcanzó el quórum con 136 diputados presentes. La votación concluyó con 172 afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones, imprimiendo una derrota política significativa para el Gobierno en el recinto.

Más temprano, el portavoz presidencial Manuel Adorni había anunciado que el Ejecutivo “está considerando un aumento en todas las prestaciones destinadas a personas con discapacidad”, aunque ese anuncio no fue suficiente para desactivar la mayoría opositora en la cámara baja.

Este rechazo contra el veto no solo representa un golpe al plan fiscal del gobierno, sino también un símbolo del creciente desgaste político del oficialismo. Líderes como el diputado Daniel Arroyo, autor de la ley, calificaron el veto como “absurdo” y remarcaron que la iniciativa organiza un sistema que actualmente está “colapsado” sin representar un impacto fiscal significativo.

Ahora, la ley transita hacia el Senado, donde se necesitarán nuevamente los dos tercios del cuerpo para que se promulgue. Será allí donde se defina si el veto del Ejecutivo se mantiene o si la norma entra en vigencia en beneficio de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.