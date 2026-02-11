Compromiso con la presencialidad: Córdoba fortalece el seguimiento educativo en inicial y primaria

El Ministerio de Educación unifica los protocolos de presencialidad para prevenir el ausentismo y fortalecer el vínculo con las familias. A través de un sistema de alertas tempranas y seguimiento digital, la provincia busca asegurar trayectorias escolares continuas y completas en todo el territorio.

En un paso decisivo para fortalecer el sistema educativo provincial, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba anunció la implementación del programa “Más asistencia, mejores oportunidades de aprendizaje” para los niveles Inicial y Primario.

Esta iniciativa, formalizada a través de las Resoluciones N.° 4 y 5 de la Secretaría de Educación, establece un marco común de actuación institucional para proteger la trayectoria escolar de los niños y niñas desde sus primeros años.

El Ministro de Educación, Horacio Ferreyra, destacó la relevancia de este marco normativo: “La asistencia no es un trámite administrativo; es la condición necesaria para la equidad. Con estas resoluciones, brindamos a cada directivo y docente herramientas claras para intervenir a tiempo y trabajar junto a las familias, garantizando que cada día en el aula cuente”.

Prevención y alertas tempranas

La nueva normativa establece un esquema de seguimiento proactivo que utiliza el Sistema de Gestión de Estudiantes (SGE) para el registro diario de asistencia.

El objetivo es detectar patrones de ausentismo antes de que se conviertan en un problema de desvinculación pedagógica.

El protocolo fija un límite de 25 inasistencias anuales y activa un cronograma de intervenciones graduales a los fines de prevenir y cuidar.

Trayectoria Escolar Asistida (TEA)

Aquellos estudiantes que, por diversos motivos, excedan las 25 inasistencias, no quedarán fuera del sistema.

Por el contrario, ingresarán en la condición de Trayectoria Escolar Asistida (TEA).

Este mecanismo permite que la escuela diseñe planes pedagógicos personalizados y trabaje en red con municipios, comunas y equipos profesionales (EPAE) para abordar las causas del ausentismo —ya sean sociales, de salud o familiares— y garantizar la continuidad de los aprendizajes pendientes.

Una política de Estado integral

Desde las Secretarías de Educación; Innovación, Desarrollo Profesional y Tecnologías en Educación; y Fortalecimiento Institucional y Educación Superior, se enfatizó que esta medida forma parte del programa estratégico TransFORMAR@Cba.

La iniciativa no solo busca «contar presentes», sino transformar la cultura institucional para que la escuela sea un espacio de pertenencia cotidiana y segura.

Sobre este desafío, Luis Franchi ha señalado oportunamente: “La escuela es el lugar por excelencia donde se construye lo común; si el alumno no está, el derecho a la educación se vuelve una promesa vacía. Fortalecer la asistencia es, en última instancia, fortalecer la democracia y la justicia social”.

«Queremos una escuela que busque a los chicos, que dialogue con los padres y que utilice la tecnología para proteger el derecho a la educación en cada rincón de la provincia», concluyó Ferreyra.