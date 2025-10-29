Compras en Brasil: así podés usar PIX desde tu celular siendo argentino

Cuando viajás a Brasil, uno de los mayores dolores de cabeza suele ser cómo pagar sin que las comisiones y el tipo de cambio te jueguen en contra. Pero hoy existe una alternativa práctica y extendida: PIX en Brasil para extranjeros.

Este sistema permite pagar, transferir y recibir dinero de forma instantánea, incluso si no sos residente. En esta guía te contamos cómo usarlo desde Argentina y qué tener en cuenta para aprovecharlo al máximo.

¿Qué es y cómo funciona?

PIX es un sistema de pagos instantáneos creado por el Banco Central de Brasil en 2020. Su objetivo fue modernizar las transferencias electrónicas, permitiendo que el dinero se acredite en segundos, los siete días de la semana.

Funciona a través de aplicaciones bancarias o billeteras digitales, sin necesidad de tarjetas ni efectivo.

Cada usuario cuenta con una “clave PIX” (chave), que puede ser su número de celular, e-mail, CPF o una clave aleatoria.

Con esa identificación, se pueden realizar pagos, transferencias o cobros de forma directa entre personas o empresas.

¿Se puede usar siendo argentino?

Sí. Aunque fue diseñado para el público brasileño, algunas aplicaciones permiten que extranjeros operen con el sistema.

Esto se logra gracias a convenios entre fintechs argentinas y bancos o procesadoras brasileñas que habilitan pagos transfronterizos.

Así, los turistas pueden convertir pesos argentinos a reales y pagar en Brasil desde su celular.

Ventajas principales

Ahorro en comisione s. Al operar en reales, se evitan los recargos de las tarjetas internacionales o los cambios desfavorables de las casas de cambio.



Recomendaciones y precauciones

Verificá compatibilidad . No todas las apps argentinas están habilitadas para operar con el sistema brasileño. Consultá antes de viajar.



Una herramienta que gana terreno

El éxito de PIX en Brasil fue contundente: millones de transacciones diarias y una adopción que supera el uso de las tarjetas tradicionales.

Su llegada a los turistas representa un avance en la integración financiera regional y una manera más eficiente de viajar sin efectivo.

Entre las plataformas que ya trabajan en facilitar esta experiencia para argentinos se encuentra Cocos, una app que impulsa soluciones simples para invertir y realizar pagos en moneda extranjera de manera segura.

Su objetivo es acercar herramientas modernas a cualquier usuario, sin importar su nivel de conocimiento financiero.

Con opciones como PIX, viajar por Brasil dejó de ser un desafío financiero para convertirse en una oportunidad de aprovechar la tecnología y pagar como un local, cuidando cada peso y disfrutando más del viaje.