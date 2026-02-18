Comenzó la inscripción al Boleto Educativo Cordobés: quiénes pueden acceder y cómo tramitarlo

Desde este miércoles se pueden inscribir estudiantes, docentes y personal no docente de todos los niveles al Boleto Educativo Cordobés 2026, con un trámite unificado a través de Ciudadano Digital.

El Gobierno provincial habilitó este miércoles las inscripciones para el Boleto Educativo Cordobés (BEC) 2026, destinado a estudiantes, docentes y personal no docente de los niveles inicial, primario y secundario.

En el caso de los niveles superior y universitario, el cronograma de inscripción se ajustará al calendario académico de cada institución, por lo que la incorporación de beneficiarios se hará en forma escalonada a lo largo del año.

El beneficio alcanza a estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, y al personal auxiliar no docente de los niveles inicial, primario, secundario y superior. Para acceder al programa, los alumnos deberán estar matriculados en el ciclo lectivo vigente en establecimientos reconocidos por la Provincia.

Cómo es el trámite de inscripción

La gestión del BEC se realizará de manera digital, a través de Ciudadano Digital (CiDi), mediante el Formulario Único de Postulantes (FUP).

El trámite se efectúa por grupo conviviente: un adulto responsable con CiDi Nivel 2 será quien cargue la solicitud para todos los integrantes que requieran el beneficio. Cada postulante debe contar con su propio usuario de Ciudadano Digital, requisito indispensable para completar la inscripción.

Una vez registrada la información, los solicitantes recibirán notificaciones por correo electrónico, lo que permite seguir el estado del trámite y corregir datos en caso de ser necesario.

Para ampliar información sobre el procedimiento, requisitos específicos o documentación necesaria, las personas interesadas pueden consultar los canales oficiales del Gobierno provincial y de la Secretaría de Transporte, o comunicarse por WhatsApp al 351 201-0651, de lunes a viernes de 8 a 18.