Colón goleó a Talleres y quedó en zona clasificatoria a la fase final

Síntesis

Colón de Santa Fe: Matías Ibáñez; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Germán Conti, Rafael Delgado; Stefano Moreyra, Favio Álvarez, Tomás Galván, Rubén Botta; Baldomero Perlaza, Ramón Ábila. DT: Israel Damonte.

Talleres: Guido Herrera; Gastón Benavídez, Kevin Mantilla, Lucas Suárez, Juan Carlos Portillo; Rodrigo Villagra, Luis Sequeira, Rodrigo Garro, Nahuel Bustos; Nicolás Vallejo, Valentín Depietri. DT: Javier Gandolfi.

Goles en el primer tiempo: 5m. Baldomero Perlaza (C) y 8m. Ramón Ábila (C)

Gol en el segundo tiempo: 13m. Tomás Galván (C).

Cambios: en el segundo tiempo: antes de comenzar, José Romero por Vallejo (T); 8m. Ramón Sosa por Bustos (T); 16m. Matías Gómez por Sequeira (T) y Lautaro Ovando por Depiertri (T); 21m. Javier Toledo por Ábila (C), Emmanuel Mas por Delgado (C); 28m. Santiago Pierotti por Álvarez (C); 37m. Braian Guille por Botta (C) y Ángel Cardozo por Moreyra (C); y 38m. Matías Galarza por Garro (T).

Amonestados: Suárez (T), Ábila (C), Ibáñez (C), Conti (C), Romero (T), Mas (C).

Árbitro: Andrés Merlos.

Estadio: Brigadier Estanislao López (Colón de Santa Fe).