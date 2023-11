Colombia hizo historia y derrotó a Brasil por Eliminatorias con doblete de Luis Díaz

Síntesis

Colombia: Camilo Vargas; John Lucumí, Dávinson Sánchez, Deiver Machado y Daniel Muñóz; Mateus Uribe, Kevin Castaño, Jorge Carrascal y James Rodríguez; Rafael Santos Borré y y Luis Díaz. DT: Néstor Lorenzo.

Brasil: Alisson; Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Renan Lodi; André y Bruno Guimarães; Raphinha, Rodrygo y Vinicius Jr; Gabriel Martinelli. DT: Fernando Diniz.

Goles en el primer tiempo: 4m. Gabriel Martinelli (B).

Goles en el segundo tiempo: 30m. Luis Díaz (C); 34m. Luis Díaz (C).

Cambios en el primer tiempo: 26m. João Pedro por Vinicius Jr. (B).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Luis Sinisterra por Mateus Uribe y Yaser Asprilla por Deiver Machado (C); 22m. Jhon Córdoba por Rafael Santos Borré (C); 24m. Paulinho por Rodrygo (B); 29m. RIchard Ríos por Jorge Carrascal (C); 35m. Pepe por Renan Lodi, Endrick por Raphinha y Douglas Luiz por Gabriel (B) y 37m. Jefferson Lerma por Kevin Castaño (C).

Amonestados: Sánchez (C); Lodi y Pepe (B).

Arbitro: Andrés Matonte (Uruguay).

VAR: Leodan González (Uruguay).

Cancha: Metropolitano de Barranquilla.