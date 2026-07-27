Colapinto terminó 15° en Hungría, cuestionó la estrategia y pidió respuestas por el Alpine

El argentino largó desde el 13° puesto, perdió terreno en las primeras vueltas y nunca consiguió recuperar ritmo. Durante la carrera se molestó por una parada que lo devolvió a la pista en medio del tráfico.

Franco Colapinto terminó en el 15° puesto del Gran Premio de Hungría y se quedó sin puntos después de una carrera marcada por la falta de ritmo, las dificultades de equilibrio del Alpine y un momento de tensión con el equipo por la estrategia utilizada.

El argentino había largado 13° en el Hungaroring, tras recuperarse del fuerte accidente sufrido durante las prácticas del viernes, pero comenzó a perder posiciones desde las primeras vueltas y no logró acercarse nuevamente a la zona de puntos.

Colapinto cruzó la meta tres lugares detrás de su compañero Pierre Gasly, quien terminó 12°. Ninguno de los dos pilotos pudo sumar para Alpine.

Una carrera condicionada desde el comienzo

El piloto argentino partió con neumáticos medios y reconoció que el comportamiento del auto comenzó a deteriorarse apenas transcurridas las primeras tres vueltas.

La falta de adherencia y un balance inestable le impidieron sostener el ritmo de los rivales directos. Incluso cuando recibió neumáticos nuevos, sus tiempos continuaron lejos de los necesarios para avanzar.

“Nos faltó mucho ritmo”, resumió Colapinto después de la carrera. También planteó la posibilidad de que el monoplaza hubiera sufrido algún daño, aunque Alpine no había detectado inicialmente una falla concreta en los datos.

El enojo por la primera parada

El momento de mayor tensión se produjo durante la primera detención en boxes. Alpine cambió los neumáticos medios por duros, pero el argentino regresó al circuito detrás de varios autos y sin espacio suficiente para aprovechar el compuesto nuevo.

“¿Esto es en serio? Me hicieron entrar a boxes y ahora estoy lleno de tráfico. ¿Por qué?”, cuestionó por radio a su ingeniero, Stuart Barlow.

Desde el muro le respondieron que debía concentrarse en alcanzar a Lance Stroll, quien utilizaba neumáticos con mayor desgaste, y que contaba con una ventaja teórica de ritmo. La recuperación esperada, sin embargo, no se produjo.

La queja estratégica no explica por sí sola el resultado. El propio Colapinto reconoció posteriormente que el Alpine era lento aun con neumáticos nuevos y que las dificultades de equilibrio y adherencia persistieron durante toda la prueba.

El equipo realizó una segunda detención para colocar otro juego de neumáticos duros, pero el cambio tampoco modificó el desarrollo de la carrera. Colapinto permaneció alejado de sus rivales y terminó dos vueltas por detrás del ganador.

Alpine perdió terreno en el campeonato

La jornada también fue negativa para Alpine en la clasificación de constructores. Gasly terminó fuera de los puntos y el equipo descendió del quinto al sexto lugar, después de que Racing Bulls ubicara a sus dos autos entre los diez primeros.

El asesor ejecutivo de la escudería, Flavio Briatore, admitió que el rendimiento reciente no fue suficiente y remarcó que deberán conseguir un avance importante mediante las próximas actualizaciones del A526.

Colapinto también utilizó como referencia el crecimiento mostrado por Aston Martin, que llegó a Hungría con mejoras y consiguió dar un salto en rendimiento.

El argentino permanecerá algunos días más en el circuito para participar de una prueba de neumáticos de Pirelli. Después comenzará el receso de verano de la Fórmula 1, antes del regreso a la actividad en Zandvoort.

Norris ganó y cortó la sequía de McLaren

Lando Norris consiguió su primera victoria de la temporada y le dio a McLaren su primer triunfo de 2026.

El británico terminó delante de Max Verstappen, mientras que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, completó el podio y amplió su ventaja en la clasificación. Oscar Piastri abandonó por un problema en la caja de cambios.