Circunvalaciones, autovías y rutas estratégicas: la Provincia profundiza su inversión vial

Las tareas implican la ejecución de 250 km de rutas nuevas y la rehabilitación integral de 310 km de rutas pavimentadas. Se destacan la construcción de las circunvalaciones de Río Cuarto y Villa María, la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 30 y de la Nacional 158 y la pavimentación de la Ruta Provincial 28 que conecta los departamentos Punilla, Cruz del Eje y Pocho. También son relevantes los trabajos de protección de montaña en el Camino de los Túneles, de carriles de sobrepasoen el Camino de las Altas Cumbres y la rehabilitación de las rutas provinciales 6 y 15.

El Gobierno de Córdoba avanza con obras viales en todo el territorio provincial, lo que implica 250 kilómetros de trazas nuevas pavimentadas y más de 310 kilómetros de trabajos de rehabilitación integral de la carpeta asfáltica.

El plan vial provincial contempla obras en los cuatro puntos cardinales del territorio, con el eje puesto en el desarrollo de las regiones y de los sectores productivo, industrial y turístico.

Se destacan trabajos de envergadura en los polos industriales como Río Cuarto y Villa María, donde se están construyendo las circunvalaciones para una mejor conectividad y fluidez del tránsito.

En estas ciudades, también se encuentra lista para inaugurarse la duplicación de calzada de la Ruta Provincial 30 –en Río Cuarto, ya finalizada – en tanto que la Ruta Nacional 158, en el ingreso a Villa María, está en plena ejecución.

Circunvalación de Río Cuarto

• Es la obra vial más importante del país con una inversión que supera los 300 millones de dólares. • Tendrá una extensión de 42 kilómetros.

Duplicación de calzada Ruta Provincial 30 en Río Cuarto

• La obra se finalizó hace unos días en el tramo comprendido entre la intersección con el Boulevard Circunvalación Oeste y la calle 18 de marzo. • Tendrá dos carriles de circulación por sentido, divididos con un cantero central donde se ubicarán las luminarias.

Circunvalación Sur – Este de Villa María

• Los trabajos se extienden en una longitud de más de 7 kilómetros, entre las rutas provincial 4 y nacional 9. Completan las obras ejecutadas en años anteriores.

Duplicación de calzada Ruta Nacional 158

• La obra se desarrolla entre la Autopista Ruta Nacional 9 y el Bv. Argentino. • La intervención se extiende en 3 km de longitud.

Duplicación de calzada Ruta Provincial 2

• Las tareas se extienden entre la Ruta Nacional 1V09-11 y la Autopista Ruta Nacional 9.

• Tiene una longitud de 5,34 km.

Nueva ícono turístico cordobés

Los proyectos viales incluyen obras en zonas turísticas. Una de ellas es la pavimentación de la Ruta Provincial 28 (Camino de Los Gigantes), que se convertirá en un nuevo atractivo turístico de las Sierras de Córdoba.

Con el asfaltado quedan vinculados los departamentos Punilla, Pocho y Cruz del Eje. Tiene una extensión total de 77 km.

Se ejecuta en 7 tramos: Tanti – Cerro Blanco (9.3 km), Cerro Blanco – Hotel Municipal de Tanti (13.6 km), Hotel Municipal – Río Yuspe (7.6 km), Río Yuspe – Río Guaspa (15.8 km), Río Guaspa – Río Chaves (10.9 km), Río Chaves – Tala Cañada (6.6 km), y Tala Cañada – Taninga (13.3 km).

En el denominado Camino de los Túneles se están llevando a cabo obras de estabilización para evitar posibles desmoronamientos.

Las acciones contemplan enmallado reforzado con cables de acero y anclajes especiales, instalación de barreras dinámicas de protección y construcción de defensas metálicas y de hormigón.

Además, colocación de geotextiles, drenes y mallas metálicas para la contención de derrumbes y protección complementaria como hidrosiembra.

Como complemento al plan de nuevas rutas, se lleva a cabo una serie de obras de rehabilitación integral de rutas pavimentadas que incluyen tareas de repavimentación, bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica.

Algunas de estas intervenciones se están realizando en la Ruta Provincial 6, en toda su extensión; la Ruta Provincial 17 en distintos tramos; la Ruta Provincial 15; las rutas provinciales 11; 10, 10, 17, 4 con trabajos de reasfaltado y mantenimiento de zonas aledañas.

Más obras viales, más empleo, más desarrollo

Córdoba lidera la inversión en obras viales en Argentina y concentra más del 20% del total nacional, consolidándose en el primer puesto en los últimos cinco años.

El plan vial cordobés mejora la conectividad provincial, sostiene miles de puestos de trabajo, dinamiza cadenas productivas regionales y garantiza una movilidad más segura para vecinos, transportistas y turistas.

La pavimentación de rutas, la construcción de circunvalaciones y autovías, y la consolidación de nuevos puentes permiten unir localidades, fortalecer corredores logísticos y potenciar la competitividad económica de la provincia.