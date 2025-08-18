Cinco productos típicos de las sierras cordobesas que tenés que probar

Entre sabores artesanales y tradiciones centenarias, la gastronomía serrana ofrece una experiencia única para quienes visitan el Valle de Punilla y Traslasierra.

La cocina de las sierras cordobesas no solo se disfruta en restaurantes o bodegones. También se descubre en los mercados, en las ferias artesanales y en los pequeños productores locales que mantienen vivas recetas transmitidas de generación en generación. Aquí, cinco productos imperdibles para conocer y llevarse en la valija.

1. Quesos de cabra y vaca

La tradición quesera de la región es reconocida en todo el país. Desde quesos de cabra frescos y untuosos hasta variedades estacionadas de vaca con carácter intenso, se pueden encontrar en estancias, tambos y ferias locales. Son ideales para acompañar con vinos de altura o dulces caseros.

2. Salames caseros

El salame serrano es otro clásico. Elaborado artesanalmente con recetas que fusionan raíces criollas e inmigrantes europeos, su sabor ahumado y especiado lo convierte en protagonista de picadas y reuniones familiares. En localidades como Colonia Caroya se organizan fiestas dedicadas a este producto, aunque en Punilla también se consiguen de excelente calidad.

3. Dulces y mermeladas

Ciruelas, higos, duraznos y frutillas son apenas algunas de las frutas que se transforman en dulces caseros. Cada frasco guarda el sabor de la fruta madura, cocida lentamente con azúcar. Muchos productores ofrecen combinaciones originales, como higo con nuez o durazno con canela.

4. Hierbas serranas

La recolección de hierbas aromáticas es parte de la identidad cordobesa.

La peperina, la menta y el poleo crecen naturalmente en las sierras y se consumen en infusiones o como condimento en comidas. Un paseo típico de los turistas es comprar ramilletes de hierbas frescas en la ruta para preparar mates o tisanas digestivas.

5. Aceites de oliva artesanales

En distintas zonas del valle se cultivan olivares que dan lugar a aceites de alta calidad, prensados en frío y con notas frutadas. Cada año ganan más reconocimiento y se posicionan como uno de los productos estrella de la región.

Probar estos sabores no es solo un deleite para el paladar, sino también una manera de conectarse con la cultura y la historia serrana. En cada queso, cada dulce o cada ramito de peperina se concentra un pedazo de identidad cordobesa que vale la pena descubrir.