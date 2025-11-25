Cinco años sin Maradona: homenajes en Argentina y el mundo mientras la Justicia prepara un nuevo juicio

Al cumplirse cinco años de la muerte de Diego Armando Maradona, hinchas y familiares lo recuerdan con actos en distintos puntos del país y del exterior, mientras sigue abierto el debate sobre las responsabilidades médicas y se prepara un nuevo juicio por las circunstancias que rodearon su fallecimiento en 2020.

El 25 de noviembre de 2020, la noticia sacudió a la Argentina y al mundo: Diego Armando Maradona había muerto a los 60 años en una casa del partido de Tigre, donde se recuperaba de una cirugía por un hematoma en la cabeza. La autopsia determinó que falleció por un edema agudo de pulmón derivado de una insuficiencia cardíaca, en un cuadro de salud atravesado por múltiples patologías previas.

Cinco años después, la figura de Maradona se mantiene viva en murales, altares improvisados, camisetas y banderas que se repiten cada 25 de noviembre. Desde los santuarios futboleros de Buenos Aires y el conurbano hasta los barrios de Nápoles, los homenajes se multiplican con velas, canciones y ofrendas frente a imágenes del capitán de la Selección campeona en México 1986.

Homenajes y un futuro mausoleo en Buenos Aires

En la Argentina, las concentraciones se reparten entre la zona de La Plata —donde dirigió a Gimnasia—, distintos estadios del fútbol local y los murales de barrios populares del Gran Buenos Aires. También en la Ciudad de Buenos Aires el recuerdo tiene un proyecto concreto: el M10 Memorial, un mausoleo y espacio de homenaje impulsado por la Fundación Maradona, creada por sus hijos.

El memorial estará ubicado entre la Casa de Gobierno y Puerto Madero, con una superficie de unos 1.000 metros cuadrados y capacidad para recibir alrededor de 1 millón de visitantes al año, y tiene prevista su apertura durante 2025. La idea es que allí descansen los restos de Maradona y que funcione como lugar de peregrinación para hinchas de todo el mundo, con un “muro del legado” donde los donantes podrán dejar su foto.

Mientras tanto, cada aniversario sigue concentrando actos espontáneos: banderas en balcones, camisetas con el 10, ofrendas en placas y murales, y reuniones de hinchas que vuelven a cantar por “el Diego” en plazas, clubes y canchas de barrio.

Un proceso judicial marcado por la controversia

El costado judicial de la muerte de Maradona también sigue abierto cinco años después. Siete profesionales de la salud —entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov— están acusados de haber tenido una atención deficiente durante la internación domiciliaria previa al fallecimiento del ex futbolista. La acusación los imputa por “homicidio simple con dolo eventual”, una figura que prevé penas de hasta 25 años de prisión.

El primer juicio oral comenzó en marzo de 2025 en los tribunales de San Isidro, pero fue declarado nulo a fines de mayo de 2025, luego de que se conociera la participación de una de las juezas en un documental sobre el caso, lo que derivó en su apartamiento y en la declaración de nulidad del proceso.

Tras esa decisión, la Justicia dispuso que se conforme un nuevo tribunal y fijó la realización de un segundo juicio para marzo de 2026, en el que volverán a analizarse las condiciones de la internación de Maradona, los controles médicos, las decisiones sobre su tratamiento y el rol de cada uno de los imputados.

Las declaraciones de peritos y forenses en las audiencias desarrolladas este año fueron especialmente duras: describieron una atención “deficitaria” y un cuadro de agonía prolongada en las horas previas al fallecimiento, mientras la defensa de los médicos insiste en que se hizo todo lo posible ante un paciente con múltiples enfermedades y un historial de consumos problemáticos.

El legado deportivo y cultural

Más allá de la causa judicial, la dimensión deportiva de Diego Maradona sigue ocupando un lugar central en los homenajes. Su actuación en el Mundial de México 1986, donde jugó todos los minutos, marcó cinco goles y dio cinco asistencias, es recordada como una de las actuaciones más influyentes en la historia del fútbol, con los partidos ante Inglaterra y Alemania Federal como emblemas.

También se recuerdan su paso por Napoli, donde ganó títulos históricos de Serie A y se convirtió en símbolo de una ciudad entera; sus inicios en Argentinos Juniors, la consagración con Boca Juniors y su liderazgo en la Selección Argentina durante dos décadas. En todos esos lugares, los actos de este aniversario combinan imágenes, cánticos y relatos personales que hablan de un vínculo afectivo que trasciende generaciones.

Cinco años después de su muerte, Maradona sigue siendo una figura atravesada por luces y sombras: ídolo popular, símbolo futbolero global, protagonista de historias de excesos y también eje de una causa judicial que promete seguir ocupando la agenda pública. Entre murales, canciones y velas, el “10” continúa presente en la memoria colectiva de millones de personas en la Argentina y el mundo.