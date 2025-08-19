Cierre total del camino de las Altas Cumbres por la nevada

La Policía Caminera interrumpió totalmente el tránsito debido a la acumulación de nieve tras el ingreso de un frente frío en Córdoba.

El ingreso de un frente frío en Córdoba provocó un marcado descenso de temperatura, con registros de hasta 10 °C menos respecto a los días previos. Como consecuencia, en la mañana de este martes se registró una intensa nevada en la zona de las Altas Cumbres, que obligó a la Policía Caminera a disponer el cierre total del camino que conecta los valles de Punilla y Traslasierra.

El organismo provincial advirtió que la medida busca prevenir accidentes debido a la baja adherencia y la escasa visibilidad que generan las condiciones climáticas. En este marco, recomendó a los automovilistas evitar circular por la zona y optar por rutas alternativas hasta que la situación se normalice.

El fenómeno sorprendió a vecinos y turistas, que compartieron en redes sociales imágenes del paisaje cubierto de blanco.