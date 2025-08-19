Ciencia en Diálogo: encuentro para potenciar el desarrollo productivo de Córdoba

La Legislatura y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia convocan a un debate sobre el impacto del sistema científico-tecnológico en la economía local.

Este jueves, a las 17:30 horas, se desarrollará en el Salón de la Legislatura de Córdoba el programa Ciencia en Diálogo, un espacio de intercambio destinado a analizar el impacto del sistema científico-tecnológico en el desarrollo productivo de la provincia.

La iniciativa es organizada por la Presidencia de la Legislatura de Córdoba junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Provincia y contará con la participación de autoridades de las principales instituciones de investigación: CONICET, INTA e INTI.

En esta edición disertarán:

Alejandro Aníbal Domínguez : “¿Por qué el INTI es un aliado de Córdoba?”

: “¿Por qué el INTI es un aliado de Córdoba?” Juan Cruz Molina : “Impacto del INTA en las economías regionales”

: “Impacto del INTA en las economías regionales” Mónica Balzarini: “El CONICET en Córdoba – Situación actual y proyección futura”

Desde la organización señalaron que el objetivo es “fortalecer la articulación entre ciencia, tecnología, Estado y sector productivo”, a fin de potenciar la transferencia de conocimientos y el desarrollo de proyectos estratégicos para Córdoba.

El encuentro es abierto al público, con inscripción previa a través del siguiente formulario: Inscripciones aquí.