Cerro Porteño 0 – Estudiantes 1: triunfo agónico en Asunción con un penal en tiempo de descuento

El “Pincha” se impuso sobre la hora en Paraguay gracias a un penal decisivo y suma una ventaja valiosa para la revancha.

El miércoles 13 de agosto, en el estadio La Nueva Olla de Asunción, se disputó la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El choque fue parejo y sin demasiadas situaciones claras, hasta que en el tiempo de descuento Estudiantes logró una victoria agónica que le permite definir la serie en La Plata.

El único gol del encuentro llegó a los 97 minutos, cuando Santiago Ascacibar convirtió desde el punto penal tras una infracción dentro del área que el árbitro sancionó con ayuda del VAR.

Hasta ese momento, el partido había transcurrido sin demasiadas emociones. Cerro Porteño se mostró bien ordenado en defensa, mientras que Estudiantes tuvo algunas aproximaciones con Cristian Medina, Edwuin Cetré y Tiago Palacios, pero careció de peso ofensivo. La mejor chance paraguaya fue un remate de Santiago Arzamendia desde afuera que exigió una notable atajada del arquero Alexis Martín Arias.

Próximo partido

La serie se definirá en la revancha, que Estudiantes jugará como local el miércoles 20 de agosto en el estadio Javier Cicognini, buscando sellar su pase a cuartos de final.