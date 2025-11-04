Centro Vecinal “Domingo Faustino Sarmiento” convoca a Asamblea Extraordinaria

La Comisión Regularizadora del Centro Vecinal “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO” convoca a los vecinos a participar de la Asamblea Extraordinaria

La Comisión Regularizadora del Centro Vecinal “DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO”, en cumplimiento de la Ordenanza Nº 6009, convoca a los vecinos a la Asamblea Extraordinaria para la elección de Autoridades de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.

La misma se realizará el día 05 de DICIEMBRE de 2025, en el Centro Italiano sobre calle Libertad y Belgrano en primera convocatoria a las 18 hs. y en segunda convocatoria 45 minutos después.

ORDEN DEL DÍA:

1) Elección de un vecino para presidir la Asamblea.

2) Elección de un vecino para Secretario de Acta.

3) Elección de dos vecinos para refrendar el Acta.

4) Renovación de la Comisión Directiva y Revisora de Cuentas.