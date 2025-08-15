Centro de Empleados de Comercio celebra el Día de la Niñez en Peko’s

Los afiliados podrán disfrutar del parque temático los dos últimos fines de semana de agosto. También se sortearán bicicletas en septiembre.

Como cada año, el Centro de Empleados de Comercio (CEC) festejará el Día de la Niñez junto a los hijos e hijas de sus afiliados en Peko’s, uno de los parques temáticos más importantes del país.

Los mercantilitos podrán celebrar su día en el parque cualquier jornada de los dos últimos fines de semana de agosto: 23, 24, 30 o 31 de agosto.

“Estamos muy contentos de poder celebrar este día tan especial en uno de los parques más emblemáticos e importantes de nuestro país”, expresó el secretario general del CEC, Carlos Orso.

Además, durante el próximo evento importante de la institución —en el marco del Día del Empleado de Comercio que se celebrará en septiembre— se realizará el tradicional sorteo de bicicletas entre los afiliados.