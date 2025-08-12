Centro de Empleados de Comercio advierte por despidos y pagos incumplidos en Villa Carlos Paz

El gremio denunció un aumento de medidas arbitrarias por parte de empleadores y ratificó su compromiso de defender los derechos laborales de los mercantiles.

El Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Villa Carlos Paz alertó sobre un incremento de casos en los que empleadores incumplen el pago de sueldos y se registran despidos o suspensiones de contratos laborales.

Desde la entidad gremial, sus asesores legales señalaron que en las últimas semanas se han multiplicado las medidas arbitrarias en el sector, en un contexto socioeconómico complejo a nivel nacional.

“Nosotros como sindicato tenemos que tomar las herramientas necesarias para arbitrar los reclamos en búsqueda de que se respeten los derechos de los trabajadores y de las fuentes laborales”, expresó el letrado del gremio mercantil, Francisco Cecco.

El CEC recordó que los abogados del sindicato atienden todos los martes y jueves, de 14 a 17 horas, en la sede ubicada en Lisandro de La Torre 302, para recibir denuncias, consultas y brindar asesoramiento legal a los afiliados.