Central Córdoba lo dio vuelta entre polémicas, eliminó a San Lorenzo y avanzó a cuartos del Clausura

En una noche atravesada por las polémicas arbitrales, Central Córdoba de Santiago del Estero le ganó 2-1 a San Lorenzo este sábado 22 de noviembre en el estadio Madre de Ciudades, revirtió el resultado con un penal sancionado vía VAR y un gol agónico, y dejó al Ciclón con nueve jugadores para meterse en los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El partido arrancó favorable a San Lorenzo, que mostró más decisión en el arranque y sorprendió al local. Con varios juveniles en cancha, el equipo azulgrana presionó alto y encontró premio sobre el cierre del primer tiempo: a los 45 minutos, tras una corrida por derecha y un pase filtrado, Facundo Gulli definió de primera al ángulo para marcar el 1-0 y enviar al Ciclón al descanso en ventaja.

En el complemento, obligado por el resultado, Central Córdoba adelantó líneas y empezó a jugar más cerca del arco de Orlando Gill. El Ferroviario ganó metros, cargó el área con centros y pelotas paradas y empujó a San Lorenzo contra su campo. A partir de allí, las decisiones arbitrales se convirtieron en protagonistas y terminaron marcando el desarrollo del tramo final.

Penal vía VAR y el inicio de la remontada

Promediada la segunda etapa llegó la jugada que cambió la noche. En una acción dentro del área de San Lorenzo, Lucas Varaldo cayó tras un agarrón de Ignacio Perruzzi. El árbitro Nazareno Arasa dejó seguir en primera instancia, pero fue llamado por el VAR para revisar la jugada. Tras observar las imágenes, cobró penal para el local, en una decisión que desató la bronca de los jugadores y del banco azulgrana.

A los 21 minutos del segundo tiempo, el mismo Varaldo se hizo cargo de la ejecución y, con un remate cruzado, estableció el 1-1 que volvió a poner en partido a Central Córdoba. El impacto anímico fue inmediato: el conjunto santiagueño se adueñó de la pelota y del territorio, mientras San Lorenzo empezó a mostrar signos de nerviosismo.

Expulsión de Romaña y gol agónico de Florentín

Con el empate en el marcador y el impulso de su gente, el Ferroviario siguió buscando el segundo gol. La visita, en cambio, se complicó aún más cuando Jhohan Romaña vio la tarjeta roja por doble amonestación, cerca de los 30 minutos del segundo tiempo, tras una falta en la mitad de la cancha que dejó a San Lorenzo con diez jugadores.

En tiempo agregado, cuando parecía que la serie se estiraba al alargue, el local encontró el tanto de la clasificación. En el primer minuto de descuento, una pelota mal despejada en la puerta del área azulgrana quedó en los pies de José Florentín, que controló y sacó un derechazo bajo y esquinado para el 2-1 definitivo, desatando el festejo de todo el estadio Madre de Ciudades.

San Lorenzo terminó con nueve y se fue con bronca

Ya en desventaja y en plena búsqueda desesperada del empate, San Lorenzo terminó aún más condicionado: en los últimos instantes del encuentro, Nery Domínguez también fue expulsado por una dura infracción, dejando al equipo de Damián Ayude con nueve jugadores.

Entre el penal cobrado vía VAR, las dos rojas y varias faltas sancionadas en el tramo final, el Ciclón se fue de Santiago del Estero con fuerte sensación de enojo por el arbitraje de Arasa, al que señaló como factor central en el desenlace del partido. En el balance general, Central Córdoba terminó con mayor posesión y más remates al arco, mientras que la visita sintió el desgaste, las expulsiones y el impacto anímico de las decisiones arbitrales.

Central Córdoba a cuartos; San Lorenzo, afuera del Clausura

Con el 2-1, Central Córdoba avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional y ahora espera por el ganador del cruce entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata. El Ferroviario, que había llegado a esta instancia con perfil bajo, se mete entre los ocho mejores y se anima a soñar con seguir dando golpes en los playoffs.

Para San Lorenzo, en cambio, la eliminación en octavos se suma a una temporada irregular, con muchas apuestas a los juveniles y demasiados partidos condicionados por errores propios y por polémicas externas. Esta vez, la bronca por el penal y las expulsiones se mezcló con la frustración de haber dejado escapar una serie que parecía controlada tras el gol de Gulli en el primer tiempo.