Central Córdoba fue más efectivo y venció 2-0 a Talleres en Santiago del Estero

Con goles en el segundo tiempo de Diego Barrera y Michael Santos, el Ferroviario se impuso este martes en el Madre de Ciudades por la Liga Profesional. La “ley del ex” marcó la noche: ambos goleadores tuvieron paso por la “T”.

Central Córdoba aprovechó sus momentos y le ganó 2-0 a Talleres este martes en el estadio Único Madre de Ciudades, por la fecha 7 del Torneo Apertura. En un partido parejo en el trámite, el local fue más certero cuando encontró espacios y terminó festejando un triunfo clave ante un rival que no pudo traducir su posesión en situaciones claras.

El primer tiempo se jugó con intensidad y mucho duelo en la mitad de la cancha. Talleres intentó asumir el protagonismo con la pelota, pero chocó con un Central Córdoba ordenado, que eligió cuándo presionar y cuándo replegar para salir rápido. Sin demasiadas llegadas limpias, el 0-0 se sostuvo hasta el descanso.

La historia se destrabó en el complemento. A los 17 del segundo tiempo, Diego Barrera apareció para el 1-0 y le dio al Ferroviario el escenario ideal: ventaja y un rival obligado a correr desde atrás. Con Talleres adelantado, el local volvió a golpear: a los 27 del segundo tiempo, Michael Santos estiró la diferencia y terminó de encaminar el partido.

Desde ahí, Central Córdoba administró la ventaja con criterio, mientras Talleres buscó descontar con empuje más que con claridad. El cierre confirmó la tendencia de la noche: el Ferroviario fue más eficaz y se quedó con tres puntos importantes en casa.

En la próxima fecha, Central Córdoba visitará a Independiente este sábado a las 20.00, mientras que Talleres recibirá a San Lorenzo este sábado a las 22.15.