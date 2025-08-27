Causa Neonatal: la Cámara 7ª rechazó la nulidad y ratificó la validez del juicio que condenó a Brenda Agüero

La Cámara en lo Criminal y Correccional 7ª Nominación de Córdoba desestimó el pedido de nulidad presentado por la defensa de Brenda Agüero, y confirmó la validez del proceso que la condenó a prisión perpetua por el homicidio calificado de cinco bebés y la tentativa contra ocho recién nacidos en el Hospital Materno Neonatal.

El planteo de la defensa se centraba en la supuesta imparcialidad de una integrante del jurado popular —quien, según ese argumento, habría omitido datos sobre su atención en el sistema público y un vínculo académico con una de las imputadas absueltas—. El tribunal sostuvo que no hubo ocultamiento de información, que la audiencia de selección se realizó conforme a la ley y que todas las partes tuvieron oportunidad de preguntar y recusar a los candidatos.

Con la resolución, el veredicto del 18 de junio que impuso prisión perpetua a Agüero permanece vigente. En ese fallo, además, se dispusieron condenas para exdirectivos por encubrimiento y falsedad ideológica, y se dictaron absoluciones, entre ellas la del exministro de Salud Diego Cardozo.

La defensa anticipó que evaluará recurrir por la vía de casación ante el Tribunal Superior de Justicia para revisar tanto esta decisión como aspectos del veredicto. Por su parte, las querellas celebraron el rechazo a la nulidad y remarcaron que la sentencia cuenta con fundamentos difundidos públicamente que sostienen la autoría de Agüero “más allá de toda duda razonable”.

La causa sigue, así, en etapa recursiva. Los próximos movimientos judiciales —presentaciones de las partes y eventuales elevaciones— marcarán el cronograma de revisión en las instancias superiores.