Caso Nora Dalmasso: el Jurado de Enjuiciamiento de la Legislatura define si se abre un jury contra los fiscales

La audiencia se realizará este martes en la Legislatura de Córdoba. El cuerpo parlamentario deberá resolver si corresponde abrir un proceso de enjuiciamiento contra los fiscales que intervinieron en la investigación por el crimen ocurrido en 2006.

La Legislatura de Córdoba será escenario este martes de una audiencia clave en el marco del caso por el crimen de Nora Dalmasso, donde se resolverá si corresponde abrir un proceso de jury de enjuiciamiento a los fiscales que intervinieron en la investigación.

El procedimiento se encuentra bajo la órbita del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, órgano encargado de analizar denuncias por mal desempeño o irregularidades en el ejercicio de la función judicial.

Este cuerpo está integrado por representantes de las distintas fuerzas políticas que conforman la Unicameral. En la actualidad lo componen Julieta Rinaldi y Facundo Torres Lima (Hacemos Unidos por Córdoba), Miguel Nicolás (Unión Cívica Radical) y el carlospacense Walter Gispert (Frente Cívico), junto a la vocal del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti.

El organismo constituye una herramienta esencial para fortalecer la transparencia institucional y el control del desempeño judicial, garantizando que las conductas de magistrados y funcionarios se mantengan dentro de los principios éticos y legales que rigen la función pública.

En causas de alto perfil como la de Nora Dalmasso, su labor reviste una especial importancia para preservar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia y asegurar el debido proceso dentro del marco del Estado de Derecho.