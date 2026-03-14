Caso $LIBRA: se conoció el registro de llamadas entre Novelli, Milei y el círculo presidencial

La documentación incorporada a la causa por $LIBRA reveló una secuencia de comunicaciones entre Mauricio Novelli, el presidente Javier Milei, Karina Milei, Santiago Caputo y Demian Reidel durante las horas previas y posteriores al lanzamiento del token. El expediente ya contaba con peritajes sobre teléfonos secuestrados, pero en las últimas horas se difundieron detalles del registro de llamados.

La investigación judicial sobre el caso $LIBRA sumó en las últimas horas un nuevo capítulo con la difusión de un registro de llamadas que muestra contactos entre Mauricio Novelli y integrantes del núcleo más cercano del presidente Javier Milei durante el momento en que se lanzó el token y en las horas posteriores a su derrumbe.

Según los datos que trascendieron del expediente, Novelli mantuvo varias comunicaciones con Javier Milei el día del lanzamiento, el 14 de febrero de 2025, incluidos contactos en la franja previa al posteo presidencial que promocionó el activo digital y otros intercambios posteriores. También aparecen comunicaciones con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y con el asesor presidencial Santiago Caputo.

La documentación conocida en estas horas también menciona contactos con Demian Reidel, que en ese momento integraba el esquema de asesores económicos del Gobierno. En conjunto, el nuevo material reconstruye una secuencia de llamados y mensajes entre Novelli y figuras centrales del oficialismo durante una ventana horaria clave para la causa.

El registro forma parte de peritajes realizados sobre teléfonos secuestrados en el marco del expediente que tramita el fiscal federal Eduardo Taiano. La fiscalía ya había ordenado meses atrás el análisis de comunicaciones, archivos y conversaciones entre los investigados para determinar qué vínculos existieron antes, durante y después del lanzamiento de $LIBRA.

El caso se originó después de la promoción pública del token por parte del presidente Javier Milei y de la posterior caída de su cotización, un episodio que derivó en denuncias y en una investigación judicial sobre la operatoria, los contactos previos y la eventual participación de distintos actores vinculados al proyecto.

Hasta ahora, lo que se conoció en relación con el registro de llamadas es la existencia de comunicaciones entre Novelli y el entorno presidencial en momentos decisivos del episodio.

En este contexto, la causa sigue avanzando con foco en los dispositivos ya peritados, la reconstrucción de vínculos entre los participantes y la cronología del lanzamiento del token. El registro de llamadas pasó a ocupar un lugar central dentro de esa reconstrucción judicial, al aportar precisiones sobre quiénes se comunicaron y en qué momentos de la secuencia investigada.