Caso Delicia Mamani: convocan a marchar frente a la Escuela Carbó para exigir su aparición

Institutos de formación docente organizan una concentración este jueves 4 de diciembre, a las 18, frente a la Escuela Carbó para visibilizar la desaparición de Delicia Mamani Mamani, estudiante de 25 años que falta de su hogar en Punta del Agua/La Juanita desde el 21 de noviembre. La familia pidió avanzar con nuevas medidas en la causa y constituirse como querellante.

Institutos de formación docente convocaron a una movilización para exigir la aparición de Delicia Mamani Mamani, joven de 25 años que permanece desaparecida desde el 21 de noviembre. La concentración será este jueves 4 de diciembre, a las 18, frente a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó, ubicada en avenida Colón 951, en la ciudad de Córdoba.

La convocatoria, impulsada por la comunidad educativa, busca reforzar y expandir la búsqueda de la estudiante, cuya ausencia genera creciente preocupación entre compañeros y docentes. En el comunicado difundido por los institutos, se resume el clima que atraviesa las aulas con una frase que se volvió consigna: “Hoy hay un lugar vacío en el aula…”.

Para la marcha se invita a asistir con guardapolvo, carteles con el nombre y el rostro de Delicia y una pequeña antorcha o luz para acompañar la movilización, en señal de cuidado y de reclamo respetuoso pero firme. El objetivo central es mantener el caso en la agenda pública y exigir que la investigación avance sin demoras.

En paralelo al llamado a las calles, la familia presentó en las últimas horas un pedido urgente ante la Fiscalía D1 T2, con el fin de acelerar las actuaciones. Las abogadas Natalia Lescano y Alina Dutto solicitaron constituirse como querellantes en la causa y reclamaron nuevas medidas de prueba, entre ellas la revisión minuciosa de testimonios, comunicaciones, redes sociales y dispositivos electrónicos vinculados al entorno de la joven.

El escrito presentado ante la fiscalía refleja un clima de preocupación y unidad familiar, y plantea un reclamo concreto: que la búsqueda de Delicia se intensifique y que cada línea investigativa se agote hasta obtener respuestas claras. La marcha frente a la Carbó se inscribe en esa misma línea, como un gesto colectivo para insistir en un pedido que se repite en las aulas y en la calle: que la investigación avance y Delicia Mamani Mamani aparezca.