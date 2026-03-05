Carlos Orso: “Vivimos una temporada récord en nuestro predio camino a Las Jarillas”

El secretario General del Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz destacó la gran convocatoria del predio recreativo del gremio durante el verano y atribuyó el crecimiento a inversiones recientes, entre ellas una nueva pileta inaugurada en enero.

El Centro de Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz cerró un verano con balance positivo en su predio recreativo ubicado camino a Las Jarillas, uno de los espacios más elegidos por las familias mercantiles durante la temporada.

“Durante los primeros meses de este año hemos superado las expectativas respecto a la cantidad de socios, vecinos de Carlos Paz y San Antonio que han visitado nuestro hermoso predio”, expresó el secretario General Carlos Orso, al repasar la convocatoria registrada en el lugar.

En ese marco, Orso vinculó el crecimiento con las mejoras realizadas en el último tiempo: “Creemos que esto se debe a las grandes inversiones y el trabajo permanente que hemos hecho junto a la comisión directiva durante este último tiempo”, señaló.

Entre las obras destacadas, el gremio inauguró a comienzos de enero una nueva pileta de natación, que se suma a las dos ya existentes en el predio, ampliando la capacidad y la oferta para la temporada estival.

Horarios y reservas para eventos

El predio del Centro de Empleados de Comercio se encuentra disponible todos los días, de 10 a 20 horas. Además, desde la institución informaron que el espacio también puede utilizarse para cumpleaños, reuniones y eventos, realizando la reserva previa correspondiente.