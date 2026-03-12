Carlos Orso participó de un encuentro nacional del Movimiento Mercantil del Interior con eje en la situación laboral del sector

El secretario General de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz formó parte de una nueva reunión de dirigentes sindicales en Buenos Aires, donde se analizaron la situación laboral del sector, el presente de OSECAC y el impacto de la Ley de Modernización Laboral.

El secretario General de los Empleados de Comercio de Villa Carlos Paz, Carlos Orso, participó esta semana de un nuevo encuentro nacional de secretarias y secretarios generales del Movimiento Mercantil del Interior, realizado en el predio de Parque Norte, en la ciudad de Buenos Aires.

La reunión convocó a dirigentes sindicales de distintos puntos del país y tuvo como ejes centrales la situación actual del mundo laboral mercantil, el presente de la obra social del sector, OSECAC, y el análisis de la Ley de Modernización Laboral.

Durante la jornada disertaron el secretario general de la FAECyS, Armando Cavalieri, y el presidente de OSECAC, Carlos Pérez, quienes expusieron sobre el escenario que atraviesa la actividad y los desafíos que enfrenta el sector en el actual contexto económico y social.

Tras su participación, Orso señaló que desde la organización continúan enfocando su trabajo en la defensa de los afiliados y en el sostenimiento de los servicios. “Seguimos trabajando en virtud del bienestar de nuestros socios, afrontando todos los desafíos que se nos ponen en frente y pese al contexto social y económico que atravesamos como país”, expresó el dirigente sindical.

El encuentro volvió a reunir a referentes mercantiles del interior del país en un momento atravesado por debates sobre condiciones laborales, cobertura de salud y el impacto de las reformas en discusión sobre la actividad.