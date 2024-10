Carlos Caserio y la interna del PJ nacional: “A Quintela no lo baja nadie”

El próximo 17 de noviembre, en principio, tendrá lugar la interna para definir la conducción del Partido Justicialista nacional. Dos listas fueron presentadas. Federales, un grito de corazón, propone como presidente del peronismo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Primero la Patria impulsa la candidatura de Cristina Fernández de Kirchner.

En medio de un clima tenso, donde no faltan las acusaciones cruzadas, las versiones sobre eventuales acuerdos de unidad para evitar la confrontación, e incluso la posibilidad de que los comicios sean postergados teniendo en cuenta los problemas con la logística necesaria para desplegar el operativo electoral en todo el país, están a la orden del día.

En este marco, Carlos Caserio respaldó a Quintela, criticó a Cristina y remarcó que es “fundamental tener un partido fuerte y convocante”, ante la “crisis fenomenal producida por el gobierno del presidente Javier Milei”.

El histórico dirigente del peronismo de Córdoba integra la lista Federales, un grito de corazón como primer candidato a consejero titular.

En una entrevista con VillaNos Radio, el carlospacense valoró la interna como “herramienta válida de organización del peronismo”. “Creo que nuestra lista garantiza eso, una lista con respeto a las provincias, federal, que se hace desde el interior hacia el puerto de Buenos Aires y que nos permite de uno u otro modo que todos los que vivimos en el interior de la Argentina tengamos voz. La verdad es que hoy todo pasa por Buenos Aires, las cosas se resuelven en ámbitos cerrados y la participación es escasa. Entonces la idea es disputar un espacio en el cual el peronismo se amplía, que no haya líneas internas y que, si las hay, el partido esté por sobre las líneas, que contengamos a todos los peronistas más allá de su modo”, expresó. Y agregó: “que nadie crea que el kirchnerismo es el peronismo y que está por sobre el peronismo. El kirchnerismo es una línea interna en la cual muchos compañeros están con nosotros, otros están con Cristina”.

Lo importante, sostuvo Caserio, es que “seamos todos peronistas, nos identifiquemos como peronistas porque la elección es para el Partido Justicialista nacional y que después tengamos una conducción que sea convocante, que recorra el país, que una, y que armemos una estructura partidaria que nos permita enfrentar esta situación tremenda que está viviendo el pueblo argentino, y que tengamos una conducción política. Hoy el peronismo carece a nivel nacional de una conducción política y necesitamos una persona que una”.

En este contexto consideró que Ricardo Quintela, “por su talento, su simpatía, por la predisposición y valentía de un gobernador de querer hacer esta tarea, es la persona indicada. Por eso me sumé y por eso creo que es muy importante la participación del peronismo”.

Sobre la situación del peronismo de Córdoba (orgánicamente se informó que no participará de la interna), el exsenador nacional se diferenció: “hay una decisión política de las autoridades del partido, en este caso el presidente es el exgobernador Juan Schiaretti, de no participar de esa elección interna con la excusa de que está el kirchnerismo. Nosotros decimos que el kirchnerismo es un pedacito del peronismo, y que, si no estamos de acuerdo en el modo de conducir de Cristina, lo que tenemos que hacer es presentar otra lista, y es lo que estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Nosotros siempre lo queremos hacer desde dentro del partido, no desde afuera”.

De todos modos, aclaró que la decisión del PJ de Córdoba, “no quiere decir que nadie obligue a los afiliados justicialistas a no votar. Nosotros estamos muy esperanzados que los peronistas de Córdoba nos acompañen”.

Caserio anticipó que, “se viene un cambio de tiempo del peronismo, tenemos que renovar discursos, autoridades, tenemos que dar la vuelta a la hoja, aceptar qué cosas no pudimos hacer bien y cuáles estamos dispuestos a hacer, y también tener un nuevo mensaje. No podemos seguir hablando del pasado, de las cosas que hicimos, de las leyes que sacamos, porque eso ya pasó, entonces lo que tenemos ahora es que mirar hacia el futuro. Y creo que la lista de Quintela expresa eso”.

Se mostró preocupado por la implementación de una logística electoral que garantice transparencia y participación en un partido que cuenta con más de tres millones de afiliados en todo el país. “Nuestra lista lo que pretende es que haya una participación masiva, que tengamos bocas de recibimiento en todos lados. Estamos pidiendo transparencia en los comicios en el aspecto de que la logística sea adecuada”, indicó.

“Cuando te comunican en Twitter que van a hacer una cosa y después te invitan a bajarte, es muy difícil”

Cuestionó luego la manera en que Cristina se lanzó como candidata. “Nos enteramos por un tuit que ella era candidata y de algún modo le pedía a todo el mundo que se corra. El ingreso de Cristina a la elección, que nadie esperaba porque además nunca fue parte del partido, provocó una conmoción y dejó al partido con escasas herramientas organizativas. En muy poco tiempo hay que resolver el tema de las urnas, los presidentes de mesa que por ley tienen que ser pagos, tienen que abrirse las escuelas, tienen que poner a la policía de seguridad. Si todo esto no está, evidentemente la elección va a correr riesgo o se va a demorar. Si no se puede hacer en tiempo y forma, se hará más adelante”, opinó.

“Lo que nosotros vemos es que hay un impulso de hacer la elección de cualquier modo y cuando nosotros decimos que necesitamos participación, porque si no te ponen todas las urnas en el conurbano y en el interior te mandan tres, dicen, ‘ah, se quieren bajar’. A Quintela no lo baja nadie, los que no subimos a esta lista tenemos convicciones claras y vamos a llegar hasta el final, sin duda. Ahora lo que necesitamos es que el proceso sea con lógica, y que después los afiliados no se terminen enojando porque no pudieron participar”, insistió.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo de unidad, Caserio lo relativizó. “No lo veo factible y te digo por qué. Hubo un mal manejo en esta situación de parte de Cristina. Cuando te comunican en Twitter que van a hacer una cosa y después te invitan a bajarte, es muy difícil. Si ella quería ser la candidata y sabía que iba a romper todos los esquemas presentándose, podía haber llamado a los gobernadores, a los senadores, a los diputados, a Ricardo Quintela, que ya estaba avalado por todos para que sea presidente, y decirle, ‘mirá, yo también quiero ser’ y llegar a un acuerdo. Pero en el estilo Cristina, ella decide todo, hace todo y los demás o aceptan o se corren. Ricardo tuvo siempre la voluntad de hablar, no sé si de bajarse. Creo que ya caminó mucho, se comprometió por mucha gente y no tiene ninguna voluntad de ser segundo o tercero de nadie. Y creo que tiene derecho. Creo además que para nosotros sería bueno empezar un nuevo tiempo para no seguir discutiendo de las cosas que hicimos. Y me parece que un gobernador del interior nos permite tener un discurso para adelante. Acá creo que no se buscó la unidad, se buscó seguir perpetuándose y que las cuestiones de los peronistas se sigan resolviendo en un cuarto cerrado en Buenos Aires en el cual nadie puede participar”, puntualizó.

En esta línea afirmó que la expresidenta “está más enfocada en el crecimiento de su línea interna, que es La Cámpora, que en pensar en un peronismo amplio, porque siempre lo ha hecho así”.

“Nosotros pensamos que es hora de cambiar eso”, determinó.

“Milei es un retraso democrático para la Argentina”

Por último, dejó una lapidaria opinión sobre el gobierno de Milei. “Es dramático para los argentinos, no solamente porque tiene un discurso que es mentiroso. Quiere eliminar todas las cosas buenas que hicimos durante toda la vida. Quiere eliminar la salud pública, la educación pública… quiere hacer cosas que no existen en ninguna parte del mundo. El no Estado, la anarquía que él plantea, no existe en ninguna parte del mundo. Es todo ridículo, y creo que lo de él es una gran mentira, aparte de su estilo indecoroso y mal educado. A mí me da vergüenza personal que trate como trate todo el mundo. Para Milei todos los que no piensan como él son ladrones, malas personas, están ensobrados, son degenerados fiscales… Creo que Milei es un retraso democrático para la Argentina, pero la gente lo eligió, y la gente tendrá que valorar si lo que eligió sirve o no sirve, y eso se verá cuando termine su mandato”, refrendó.