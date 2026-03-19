Caputo prometió un “boom” de inversiones tras la Argentina Week y defendió el rumbo económico del Gobierno

El ministro de Economía aseguró que, después de la gira oficial en Nueva York, se viene un escenario “fenomenal” en materia de inversiones. También sostuvo que el Gobierno ya tiene cubiertos próximos vencimientos por unos US$ 9.000 millones, ratificó que no prevé volver pronto a los mercados internacionales y definió como “espectacular” la relación con el FMI, mientras el organismo mantuvo que las conversaciones siguen en curso.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se mostró este jueves muy optimista sobre el escenario que, según dijo, se abrirá para la Argentina después de la Argentina Week realizada en Nueva York. Durante su exposición en el 21° Simposio Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del IAEF, afirmó que lo que viene en materia de inversiones será “fenomenal” y habló de un “boom” cuyos efectos, aseguró, comenzarán a verse en el corto plazo.

En ese marco, Caputo también destacó el impacto político del viaje a Estados Unidos y remarcó el respaldo de los gobernadores que participaron de la comitiva. Según planteó, ese acompañamiento refuerza la percepción positiva sobre el rumbo económico que intenta consolidar el Gobierno.

Definiciones sobre deuda, mercados y FMI

Durante la charla, el titular del Palacio de Hacienda sostuvo que, por ahora, una vuelta a los mercados internacionales de deuda no figura entre las prioridades inmediatas del Gobierno, porque existen alternativas de financiamiento más baratas. En esa línea, aseguró que la Argentina ya cuenta con recursos para cubrir los próximos tres vencimientos relevantes: julio de 2026, enero de 2027 y julio de 2027, por un total cercano a US$ 9.000 millones.

Caputo remarcó además que la administración actual no está tomando nueva deuda y que, por el contrario, viene cancelando compromisos. A la vez, definió como “espectacular” la relación con el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, desde el organismo evitaron confirmar plazos concretos sobre nuevos desembolsos y reiteraron que las conversaciones siguen abiertas, en un marco que el propio FMI viene describiendo como constructivo.

Críticas al kirchnerismo y defensa del programa económico

En otro tramo de su intervención, Caputo volvió a cuestionar al kirchnerismo, al que describió como un espacio en retroceso, y defendió la idea de que el actual orden macroeconómico responde a una decisión política inédita, y no al resultado de una crisis previa. Según su planteo, esa diferencia marca una ruptura con experiencias anteriores.

También reivindicó la apertura económica, la alineación internacional con Estados Unidos e Israel y el enfoque general del Gobierno frente al escenario global. En ese contexto, insistió en que la administración de Javier Milei mantendrá el rumbo actual.