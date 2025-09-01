Capilla del Monte vibró con la 4° edición del Desafío UTU en el Cerro Uritorco

La competencia atlética se desarrolló con gran participación, reacomodando horarios y categorías para garantizar que todos los corredores disfruten del recorrido.

Capilla del Monte fue escenario de la 4° edición del Desafío UTU, la competencia atlética que recorre la imponente geografía del Cerro Uritorco y que ya se convirtió en un clásico del calendario deportivo local.

Pese a que el clima no acompañó plenamente durante el fin de semana, las condiciones lejos de ser un obstáculo se transformaron en un impulso para los corredores, que asumieron el desafío con entusiasmo. La organización ajustó horarios y categorías, lo que permitió que cada atleta pudiera disfrutar del recorrido en un marco seguro.

El intendente Fabricio Díaz, presente en el evento, destacó la importancia del UTU no solo como carrera deportiva sino también como motor para la economía local. “El UTU es mucho más que una carrera; es un motor que tracciona la economía local en una época de temporada baja. Pudimos ver en comercios, confiterías, restaurantes y calles a cientos de visitantes, generando un movimiento económico que beneficia a todos los capillenses”, expresó.

Por su parte, la secretaria de Turismo, Alina Szczupak, señaló que desde el Observatorio Turístico se realizaron encuestas durante todo el fin de semana para obtener datos que permitirán elaborar nuevas propuestas tanto deportivas como turísticas.

El Desafío UTU es un producto de gestión privada con apoyo estatal, que en cada edición refuerza su impacto positivo en la comunidad. Además de atraer corredores y visitantes, diversifica la oferta turística y proyecta a Capilla del Monte como un destino activo durante todo el año.