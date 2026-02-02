Capilla del Monte se prepara para un viaje al misterio en febrero

El Festival Alienígena 2026 será el eje de una agenda de febrero que combina misterio, astroturismo, bienestar y actividades al aire libre, consolidando a Capilla del Monte como uno de los destinos más atractivos del verano en el Valle de Punilla.

Febrero encuentra a Capilla del Monte con una intensa actividad cultural y turística, organizada en torno a una programación diversa que tiene como eje central al Festival Alienígena 2026 (FA26). La propuesta, que se desarrollará del 6 al 15 de febrero, se consolida una vez más como uno de los principales atractivos del verano en el Valle de Punilla.

Con una tradición ya arraigada, el Festival Alienígena convoca cada año a miles de visitantes provenientes de distintos puntos de la provincia de Córdoba, de otras regiones del país y del exterior. La propuesta combina la reconocida temática ovni de la localidad con una celebración que integra a la comunidad local y a turistas interesados en el misterio y en la identidad singular de Capilla del Monte.

La programación del FA26 incluye desfiles temáticos, la tradicional murga alienígena, espectáculos en vivo, ciclos de conferencias con especialistas —entre ellos, Ricardo González—, talleres para la creación de muñecos alienígenas, noches de astroturismo y proyecciones de películas vinculadas al género. Esta variedad de actividades refuerza el carácter multidisciplinario del festival y su atractivo para públicos de todas las edades.

Como parte de la agenda del programa Veranizate, el Municipio también impulsó durante enero una serie de eventos gratuitos y al aire libre de gran convocatoria.

El renovado Balneario Calabalumba fue sede de las presentaciones de Paquito Ocaño y Magui Olave, mientras que en el sector de Cinco Esquinas se realizaron el Festival de Tributos al Rock Argentino y el Festival del Humor, con la participación de la reconocida Doña Jovita.

El bienestar, primero

A estas propuestas se suma una agenda orientada al bienestar y al contacto con la naturaleza, que incluye caminatas matutinas, senderismo al atardecer, yoga restaurativo y clases de zumba, además de una sólida oferta cultural con teatro, música en vivo, exposiciones de arte y las tradicionales Noches de las Casonas.

De este modo, Capilla del Monte afianza su propuesta de temporada, ofreciendo una experiencia integral donde naturaleza, cultura y elementos extraordinarios se combinan para posicionar al destino como una opción destacada para vacacionar en febrero.

