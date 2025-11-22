Capilla del Monte roza el lleno total en el fin de semana largo

Capilla del Monte vive un fin de semana extra largo con ocupación que roza el lleno total, impulsada por altos niveles de reservas y dos eventos centrales: el Moto Encuentro y el Festival Coral Serrano.

Capilla del Monte vive un fin de semana extra largo con movimiento turístico casi pleno. Según informó el intendente Fabricio Díaz, la ciudad registra una ocupación prácticamente completa, superando el 97% en alojamientos en plena previa del cierre del finde.

El jefe municipal destacó que el buen desempeño no es casual y que se apoya en una combinación de expectativas y programación especial: “Las expectativas eran buenas, además le incorporamos dos eventos convocantes: el Moto Encuentro con más de 400 motos, y el Festival Coral Serrano, ambos eventos con gente de todo el país”, expresó a través de sus redes.

El Moto Encuentro reunió a más de 400 motos llegadas desde distintos puntos del país, mientras que el Festival Coral Serrano sumó coros y público de diversas provincias, consolidando a Capilla del Monte como sede de propuestas que combinan turismo, cultura y encuentro.

Díaz remarcó que este flujo de visitantes se traduce en un fuerte impacto para la economía local, con alojamientos, gastronómicos y toda la cadena de valor trabajando a muy buen ritmo y generando ingresos en uno de los últimos fines de semana largos del año.