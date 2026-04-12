Camino de las Altas Cumbres: se habilitó media calzada para la circulación de vehículos

Quedó habilitada media calzada. Se solicita precaución y respetar las indicaciones de la Policía Caminera.

La Dirección Provincial de Vialidad informa que domingo a las 18 horas quedó habilitada media calzada del Camino de Altas Cumbres (Ruta Provincial 34), a la altura del paraje La Pampilla (km 62,5), donde el día jueves se produjo un hundimiento de la carpeta asfáltica que obligó al corte total del tránsito.

De acuerdo a las evaluaciones técnicas realizadas en el lugar, el día jueves pasado se detectó un socavón de aproximadamente tres metros de profundidad, originado por filtraciones de agua provenientes de las alcantarillas del sector.

Este proceso generó un conducto subterráneo que erosionó el suelo hasta provocar el colapso, situación que determinó el corte total de esta ruta.

Para su reparación, se desplegó un operativo con maquinaria pesada, incluida una retroexcavadora, y se avanzará en el relleno del sector afectado con hormigón para restituir la estructura de la calzada.

En estos cuatro días trabajaron 20 operarios, que continuarán con las tareas durante las próximas jornadas con el objetivo de restablecer la circulación normal de vehículos.