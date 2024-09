Calvo respondió las críticas de Juez y De Loredo por la seguridad: “Los mismos de siempre, haciendo lo mismo de siempre”

El ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba, Manuel Calvo, respondió a través de un hilo en X a las críticas realizadas por el senador nacional Luis Juez y el diputado nacional Rodrigo De Loredo, quienes solicitaron la renuncia del ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

Calvo acusó a los opositores de utilizar el tema de la seguridad para obtener rédito político, sin aportar soluciones concretas. “Luis Juez y Rodrigo De Loredo no quieren más seguridad para los cordobeses, quieren hacer de la seguridad de los cordobeses un show que les dé réditos políticos. No toman en serio el tema. No aportan soluciones, porque en realidad no las tienen”, afirmó el ministro.

El ministro también defendió la labor de las fuerzas de seguridad de la provincia, destacando el compromiso del gobierno con la seguridad de los cordobeses. “El Gobierno de Córdoba ratifica su compromiso diario con la seguridad de los cordobeses y genera condiciones para que sus fuerzas de seguridad tengan lo necesario para dar una batalla frontal al delito con nuevo equipamiento, nueva tecnología, nuevo armamento, más capacitación”, aseguró Calvo.

Además, subrayó que el gobierno no permitirá la impunidad y que todas las denuncias serán investigadas. “El Gobierno de Córdoba garantiza que no habrá impunidad, que las denuncias se investigan, que todos deberán dar cuenta de sus actos frente a la Justicia y es eso lo que está sucediendo para tener fuerzas de seguridad cada vez mejores y más comprometidas”, concluyó el ministro.