Calificación accidentada en Azerbaiyán: fuerte choque de Colapinto en la Q1 y pole para Verstappen

La clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán estuvo marcada por choques múltiples y seis interrupciones con bandera roja; Franco Colapinto tuvo un error grave en su último intento en la Q1, se estrelló contra un muro y largará 16.º este domingo.

La sesión de clasificación del GP de Azerbaiyán en el circuito callejero de Bakú fue una de las más convulsas del año: seis banderas rojas, múltiples accidentes y pilotos de punta que quedaron eliminados antes de lo esperado. Max Verstappen logró la pole position tras mantenerse limpio y acertar el mejor tiempo en medio del caos, mientras que Oscar Piastri (líder del campeonato) y Charles Leclerc se salieron de pista en Q3 y no pudieron disputar el final.

Franco Colapinto, representando a Alpine, protagonizó uno de los incidentes más fuertes de la Q1. En su último intento, al salir de una curva fue sorprendido por la desconcentración que le generó el despiste de su compañero Pierre Gasly, lo que le hizo frenar en exceso y perder el control. El auto derrapó y se estrelló contra la barrera, dañándolo lo suficiente como para dejarlo fuera de las siguientes fases de la clasificación.

El choque dejó al argentino sin tiempo competitivo en la Q1, y Colapinto finalizó la sesión en el puesto 16.º, por delante apenas de algunos pilotos que también no completaron su mejor vuelta. A pesar del golpe, destacó que se sentía bien físicamente y valoró los cambios hechos al auto durante la jornada. “Prefiero chocar yendo rápido que ir lento y no chocar”, dijo al analizar lo que pasó.