Cadillac F1 confirmó a Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas para su debut en 2026

La marca estadounidense anunció que el mexicano y el finlandés liderarán su proyecto en la Fórmula 1 desde 2026, con acuerdos multianuales. La escudería —respaldada por General Motors— será el 11.º equipo de la grilla y operará entre Silverstone (Reino Unido) y hubs en Estados Unidos.

Cadillac oficializó que Checo Pérez (35) y Valtteri Bottas (35) serán sus pilotos titulares cuando el equipo se sume al campeonato en 2026. La elección apuesta por experiencia inmediata para atravesar el primer año de una estructura nueva: entre ambos suman más de 500 largadas y 16 victorias en Grandes Premios, además de un recorrido clave en desarrollo técnico y trabajo de simulador.

El Team Principal, Graeme Lowdon, definió la dupla como una “señal de ambición” para acelerar la curva de aprendizaje del proyecto. Cadillac subrayó que Pérez y Bottas no sólo aportan velocidad, sino también liderazgo, feedback y “oficio” para construir un equipo desde cero.

En lo deportivo, Pérez regresa a un rol protagónico en la parrilla tras su salida de Red Bull al cierre de 2024, con el objetivo de conducir a la nueva escudería hacia la zona de puntos desde su temporada inaugural. Bottas, por su parte, llega tras su etapa en Sauber y un año como piloto de reserva de Mercedes en 2025, aportando su bagaje de diez triunfos y etapas ganadoras en Brackley. Ambos firmaron contratos por varias temporadas.

En el plano operativo, el Cadillac Formula 1 Team tendrá bases en Fishers (Indiana), Charlotte (Carolina del Norte) y Silverstone (Reino Unido), integrando ingeniería estadounidense con expertise europeo. El proyecto se impulsa con el respaldo directo de General Motors y la dirección ejecutiva de TWG Motorsports.