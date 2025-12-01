Buscan intensamente a Delicia Mamaní, joven de Malagueño desaparecida desde el 21 de noviembre

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac) y organizaciones feministas de Córdoba mantienen activa la búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní, una joven de 25 años, vecina de Malagueño, que fue vista por última vez el 21 de noviembre y cuya familia, comunidad educativa y colectivos sociales piden colaboración para dar con su paradero.

La búsqueda de Delicia Mamaní Mamaní se encuentra activa desde hace varios días, a partir de la alerta emitida por el Cindac de Jujuy, organismo que interviene en casos de desaparición de mujeres, niñas, adolescentes y personas de la diversidad. Según los informes oficiales, la joven de 25 años fue vista por última vez el 21 de noviembre de 2025 en la provincia de Córdoba, y la denuncia por su desaparición se radicó el 23 de noviembre.

Delicia tiene domicilio en Malagueño, localidad del Gran Córdoba, y la preocupación por su paradero se extendió rápidamente a la capital provincial. Desde la comunidad educativa del colegio Alejandro Carbó, donde se informó que la joven cursa estudios, se sumaron a la difusión del alerta y pidieron a la población que colabore con cualquier dato que pueda ayudar a encontrarla.

La Asamblea Ni Una Menos Córdoba también se involucró en el caso, al difundir públicamente la búsqueda y convocar a compartir la información en redes sociales para ampliar el alcance del pedido. La articulación entre el Cindac, las organizaciones feministas y la comunidad educativa busca acelerar la localización de la joven, en un contexto en el que cada hora resulta clave.

Descripción física y datos aportados por la familia

De acuerdo con los datos oficiales difundidos por el Cindac y reproducidos por medios provinciales, Delicia es de contextura delgada, tiene tez morocha, cabello largo negro y mide aproximadamente 1,50 metro de altura. Como particularidad, se informó que posee un lunar visible en un antebrazo y presenta dificultades para caminar, detalles que pueden ayudar a su identificación en la vía pública o en espacios de uso cotidiano.

En algunas de las comunicaciones oficiales se indicó que, al momento de su desaparición, no se contaba con una descripción precisa de la vestimenta que llevaba puesta, por lo que los organismos insistieron en poner el foco en sus rasgos físicos y en la difusión de su fotografía.

Marcha en La Juanita

Este lunes, desde las 18, familiares y amigos de la joven realizarán una marcha para reclamar por su aparición. La movilización tendrá lugar en La Juanita, donde reside la joven.

Dónde comunicarse ante cualquier información

Tanto el Cindac, como la Policía y las organizaciones que acompañan el caso, solicitaron que cualquier persona que cuente con información sobre el paradero de Delicia Mamaní Mamaní se comunique de inmediato a los canales habilitados.

Los números de contacto difundidos son:

911 , número de emergencias.

, número de emergencias. 388 6860239 .

. 388 6828607.

También se remarcó que cualquier dato puede ser aportado en la comisaría o unidad judicial más cercana, incluso de forma anónima, ya que todo aporte puede resultar relevante para reconstruir los últimos movimientos de la joven y orientar los operativos de búsqueda.

Mientras continúan los rastrillajes y las tareas de investigación, la familia de Delicia, la comunidad educativa del Alejandro Carbó y los colectivos feministas reiteran el pedido de difusión responsable de la información oficial, evitando rumores o datos no confirmados, y subrayan que la prioridad es lograr que la joven aparezca y regrese con vida.