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Buscan a una menor de 2 años en Cosquín: rastrillajes con canes, rescate y drones

Un amplio despliegue de fuerzas de seguridad y equipos especializados rastrilla desde el mediodía la zona de calle Jacinto Piedra, en barrio San José Obrero, para dar con el paradero de una niña de 2 años.

Desde horas del mediodía, se puso en marcha un dispositivo de búsqueda en las inmediaciones de calle Jacinto Piedra, en barrio San José Obrero de Cosquín, con el objetivo de localizar a Esmeralda Pereyra López, una menor de 2 años.

Según se informó, las autoridades establecieron el domicilio de la niña como “punto cero” y, a partir de allí, desplegaron el operativo en el sector.

El procedimiento incluye rastrillajes terrestres, apoyo de unidades caninas, personal especializado en rescate y el uso de drones, con el objetivo de ampliar la cobertura en el menor tiempo posible.

La supervisión del operativo está a cargo del Comisario General Iván Rey, sub jefe de Policía de la Jefatura Interior, y del Comisario General Víctor Quevedo, director general de Departamentales Norte.

lajornada
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