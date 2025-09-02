Buscan a un joven en situación de calle que está desaparecido en Villa Carlos Paz

El Ministerio Público Fiscal solicitó colaboración para dar con el paradero de Daniel Agüero, quien padece problemas de salud.

A solicitud del Ministerio Público Fiscal, se difundió un pedido de paradero para encontrar a Daniel Agüero, de 31 años, quien fue denunciado como desaparecido por un familiar en Villa Carlos Paz.

Según el parte oficial, Agüero presenta problemas de salud y se encuentra en situación de calle.

Sus características físicas son: tez trigueña, 1,78 metros de estatura, cabello corto negro, ojos marrones y un tatuaje de una rosa en la mano derecha. Al momento de su desaparición vestía joggers gris oscuro, zapatillas oscuras y un buzo negro con letras verdes con la frase “colorado”.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse al 911 o al teléfono 03541-438215 (Central de Comunicaciones).

lajornada
lajornada

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here