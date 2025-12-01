Bullrich renunció al Ministerio de Seguridad y se prepara para asumir como senadora nacional

La senadora electa Patricia Bullrich formalizó su renuncia como ministra de Seguridad Nacional mediante una carta enviada al presidente Javier Milei, que difundió en redes sociales. La dimisión tendrá efecto a partir del 1° de diciembre de 2025 y anticipa su desembarco en el Senado el próximo 10 de diciembre.

La senadora electa Patricia Bullrich oficializó este domingo su salida del cargo de ministra de Seguridad Nacional, en una decisión que había sido anticipada tras su elección como legisladora. La dirigente compartió en redes sociales el texto de la carta enviada al presidente Javier Milei, donde fijó la fecha de su renuncia y trazó un balance político de su gestión.

“Al Señor Presidente de la Nación, Javier Milei, le presento mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional. Le agradezco profundamente, señor Presidente, la confianza y el respaldo para sostener y ejecutar la doctrina de seguridad y orden que hoy prevalece en el país”, escribió Bullrich en su publicación, ratificando su alineamiento con el rumbo del Gobierno.

En la nota formal, fechada con efectividad a partir del 1° de diciembre de 2025, Bullrich expresó que tiene “el honor” de dirigirse al Presidente para presentar la renuncia y recordó que asumió el ministerio con “un mandato claro”: “cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. También agradeció “la confianza” y “el respaldo de todo el equipo” que la acompañó en el área de Seguridad.

La funcionaria confirmó además su próximo rol legislativo: el 10 de diciembre asumirá como senadora nacional, desde donde aseguró que seguirá defendiendo “las reformas que el país necesita” y los valores de “instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”.

En el tramo final de la carta, Bullrich dedicó un párrafo a quien será su sucesora, Alejandra Monteoliva, a la que definió como una dirigente “capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden en el país” y destacó su “capacidad, experiencia y compromiso” para profundizar la política de seguridad.

La misiva concluye con un agradecimiento final a Milei y un saludo protocolar, dejando trazado el cierre de una etapa en el Poder Ejecutivo y el inicio de otra en el Congreso, en la que Bullrich buscará mantener su influencia en la agenda de seguridad desde su banca en la Cámara alta.