Bornoroni negó vínculo directo con Avilés en medio de especulaciones por el armado de La Libertad Avanza en Córdoba: “Conmigo no ha hablado”

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados aseguró que no tiene vínculo personal ni conversaciones con el intendente de Villa Carlos Paz, en medio de versiones sobre un acercamiento al espacio libertario de cara a 2027.

Gabriel Bornoroni, jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, se refirió al escenario político cordobés y a la estrategia electoral del espacio rumbo a 2027 durante una entrevista en el streaming del diario Alfil. En ese marco, fue consultado por un eventual acercamiento del intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, al armado libertario y por un acto político que, según trascendió, se organizaba en esta ciudad.

Ante esa consulta, Bornoroni negó tener un vínculo personal con el jefe comunal carlospacense. “No lo conozco personalmente”, sostuvo. Luego agregó que, aunque recibió comentarios sobre el tema, no mantuvo conversaciones directas con él: “Conmigo no, no ha hablado”.

La pregunta surgió a partir de versiones que vienen circulando sobre un intento de acercamiento de Avilés a La Libertad Avanza, en un contexto atravesado además por lecturas políticas sobre la identidad visual del municipio y por especulaciones en torno a futuros alineamientos electorales en Córdoba.

Sobre ese punto, Bornoroni respondió con una definición política más amplia. “Los cordobeses no comemos vidrio”, afirmó, y añadió que la ciudadanía sabe distinguir “quién hace una buena gestión y quién viene de un partido y quiere asimilarse, si quiere confundir”.

En esa misma línea, el diputado nacional planteó que el proceso político hacia los próximos comicios debe ofrecer definiciones más nítidas. “Tenemos que darle claridad y decir hacia dónde vamos y con quién vamos a ir para que los cordobeses puedan votar tranquilos”, señaló.

Durante la entrevista, Bornoroni también fue consultado por un acto político que, según se mencionó, iba a realizarse en Villa Carlos Paz, y en el que en principio se lo ubicaba junto al senador Luis Juez.

El legislador aseguró que no tenía conocimiento previo de esa actividad. “Yo me enteré por los medios”, dijo. Y reforzó esa idea con otra definición breve: “No sabía del acto”.

Al retomar la pregunta sobre un eventual vínculo político entre Avilés y La Libertad Avanza, Bornoroni volvió a negar que le constaran gestiones directas en ese sentido. “Al menos a mí no me llegó nada. Y mi teléfono lo tienen todos”, cerró.

Las declaraciones del diputado se conocen en un momento en que empiezan a moverse las piezas del tablero político cordobés de cara a 2027, con versiones, gestos y especulaciones sobre posibles reacomodamientos entre dirigentes y espacios. En ese marco, Bornoroni buscó bajar cualquier lectura de acercamiento confirmado entre el intendente de Villa Carlos Paz y el armado libertario, al menos en lo que respecta a su propia participación o conocimiento directo.